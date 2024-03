Zvažuji kandidovat na předsedu. Ministr Hladík o KDU i dalším národním parku

Lidovci se zviditelnili kampaní Rodina a kariéra už nejsou tabu. Za maminku v kostýmku u sporáku s dítětem a vařečkou v jedné ruce a mobilem v ruce druhé jste schytali kritiku. Co vám na to řekla manželka?

My jsme ten obrázek se ženou vůbec neprobírali. Sladění práce a kariéry je ale pro lidovce dlouhodobě tématem. Já osobně se snažím mít dostatečně vyvážený pracovní a rodinný život, což je ve funkci ministra dost složité. Přesto potřebuju, aby moje žena taky měla pracovní kariéru a zároveň osobní čas a abychom se dokázali sladit ve starání se o našich pět dětí.

Národní park Křivoklátsko bude z 99 procent na státních pozemcích. Všechny soukromé vlastníky, kteří tam být nechtěli, jsme z toho parku vyndali.