Co se změnilo, Petře? Kalousek připomněl Gazdíkův tvrdý metr na jiné

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek se na Twitteru opřel do ministra školství a místopředsedy hnutí STAN Petra Gazdíka poté, co vyšlo najevo, že má nadále poloviční podíl ve zlínské firmě Jocheček a tudíž porušuje zákon o střetu zájmů. „Co se od té doby změnilo, Petře?“ napsal Kalousek a poukázal na to, že Gazdík ještě před 10 lety požadoval po svém kolegovi okamžité odstoupení z funkce za podobnou věc.