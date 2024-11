Rozdílovější hráče neznám. Fiala o třech letech vlády, změně image i platech

Při bilancování svých tří let v roli premiéra jste prohlásil, že vláda má splněno už 93 % programového prohlášení. To je ve velkém kontrastu s tím, jak vás vnímá veřejnost. Patříte k nejméně oblíbeným politikům. Jak si ten rozdíl vysvětlujete?

Nepodceňuji, jak nás vnímá veřejnost, ale jestli oceňuje naši práci, nebo ne, to se ukáže až ve volbách. Vůbec také nepodceňuji složitost situace, ve které řada lidí je, ať už ekonomické, nebo i psychologické. Prošli jsme obrovským množstvím krizí, řada lidí se nemá tak dobře jako v době ekonomické konjunktury. Ceny se nevrátily na úroveň, která byla před válkou a před inflační vlnou, a bezpečnostní situace ve světě také není dobrá. Takže to, že jsou lidé s řadou věcí nespokojeni, chápu. Vláda se snaží dělat kroky, které jim zajistí lepší budoucnost.

V protikladu s tím, jak někteří lidé vnímají svoji zhoršující se situaci, je i váš výrok o tom, že potřebujete další mandát a budeme mít platy jako v Německu. Ještě nelitujete, že jste to řekl, protože vám to prakticky všichni ekonomové i političtí odpůrci omlátili o hlavu?

Ne, naopak. Jsem strašně rád, že probíhá debata a že si všichni zapamatovali, že můj cíl je, aby občané v Česku měli mzdy jako v Německu. Podle mě je to silná vize, za kterou má Česko jít. Co mně na té debatě někdy vadí, jsou názory, že to nikdy nemůže být a že takovou ambici mít nemáme. Takové nesebevědomí, to je strašné. Debatu, že to nebude za čtyři, ale za osm let, když budeme dělat to a to, vítám, to je namístě. Ale trvám na tom, že máme směřovat k tomu, abychom patřili mezi nejúspěšnější země Evropy.

Není ale výrok o německých platech už populismus, před kterým sám často varujete? Kde vidíte hranici, co je ještě odvážná vize a co nesplnitelný slib?

Toto je splnitelný slib. Je to odvážná vize, pro kterou potřebujeme udělat celou řadu kroků, ale právě proto jsem ji formuloval. Co je na tom divného, když chci, aby občané Česka, které je v celém světě vnímáno jako součást Západu, měli životní úroveň, jako mají lidé v Německu či Rakousku? Kdybych někomu před sto lety řekl, že tu máme mít úroveň jako v Německu a Rakousku, bylo by legitimní mě považovat za blázna, protože Československo na tom bylo mnohem lépe než tyto země. Nevidím na tom nic utopického, akorát musíme dělat ty kroky, které moje vláda dělá. A ten výrok jsem řekl ještě v jedné souvislosti. Že bych chtěl jít proti historické tendenci a být první premiér, který bude spravovat zemi dvě volební období v řadě.

Ve Sněmovně jste ten výrok trochu korigoval. Vyjmenoval jste podmínky, které musíme splnit, abychom se k německým platům přiblížili. Jedna z nich byla pružnější trh práce. Už jste se v koalici dohodli, jestli součástí té flexibility bude možnost výpovědi bez udání důvodu?

Já ten výrok nekoriguji, jenom vysvětluji, protože je to nějaká zkratka. Co nás odlišuje od úspěšných zemí, je mimo jiné nízká mobilita pracovních sil. To je prostě objektivní fakt. Je to jeden z problémů a teď se bavme o tom, co lidem umožní, aby byli na pracovním trhu více mobilní. Určitě je to pružnější legislativa, tedy zákoník práce, ale je to taky výstavba dopravní infrastruktury, aby bylo snadnější dojíždět za lepší prací, jako se to děje v řadě zemí ve světě. Co se týká zákoníku práce, tam je spousta skvělých věcí pro zaměstnavatele i zaměstnance a je to jedna z absolutních priorit, ten musíme prosadit.

A pokud jde o možnost výpovědi bez udání důvodu?

Chceme to my, chtějí to zaměstnavatelé, vlastně všechny podnikatelské svazy za tím stojí, ale pokud na to nebudeme mít většinu, tak to neprosadíme. To je úplně jednoduché a my kvůli tomu neshodíme všechno to, co je dobré na flexibilním zákoníku práce.

V téhle souvislosti jste také kritizoval, že Česko je jednou ze zemí, kde lidé za život nejméně často mění práci. Přitom změna jim přináší v průměru o 12 % vyšší výplatu. Víte, kolikrát za život jste měnil práci vy a jestli to mělo ten kýžený efekt?

To je dobrá otázka. Určitě jsem měnil svoji práci za život minimálně čtyřikrát. No, vždycky to nevedlo k tomu efektu, ale to byla jiná doba a také to nevedlo k tomu efektu záměrně. Teď se možná budete smát, ale já jsem byl krátce novinář, a když jsem šel z novin na univerzitu, tak jsem si výrazně platově pohoršil. Ale udělal jsem to naprosto záměrně a vědomě. Obecně ale musíme počítat s tím, že lidé budou častěji měnit práci, budou se muset v průběhu života vzdělávat a mnozí budou muset čas od času i podstoupit nějakou rekvalifikaci, aby měli šanci na dobré místo. I tohoto jsme si vědomi a pracujeme na tom, aby podmínky pro rekvalifikace a pro celoživotní vzdělávání byly dobré.

Na výrok o německých platech reagoval ve Sněmovně váš hlavní soupeř Andrej Babiš tím, že chtěl jednat o vašem duševním zdraví. Jak se vám tam v této vyhrocené atmosféře pracuje a očekáváte takto vyhrocenou kampaň až do voleb v příštím roce?

Myslím, že všichni, i voliči Andreje Babiše i ti, co mě fakt nemají rádi, by se měli zamyslet, jestli tohle je opravdu to, co chtějí. Já jsem přesvědčený stoupenec parlamentní demokracie a parlament vždy hájím. A jsem člověk, který rád diskutuje, polemizuje a nevadí mu kritika, jsem na ni zvyklý. Akademické prostředí je přirozeně kritické a já mám rád i politickou debatu. Ale dnes se do Sněmovny netěším. Mrzí mě to, že to musím takto říct. Stalo se z toho místo, kde jsou urážky, permanentní obstrukce, kde nikdy nevíte, kdy a jak to skončí. Začíná se to vymykat parlamentům v zemích EU. Přemýšlíme s předsedy dalších stran, co s tím udělat. Já myslím, že už to otravuje i občany.

Premiér Petr Fiala (29. listopadu 2024)

Obstrukce se čekají ve Sněmovně i kvůli platům politiků. Za koalici jste navrhli jejich zvýšení o 6,95 procenta. Opozice ale zablokovala zrychlené projednání, aby to nebylo schváleno do konce roku. Nabízí vám, že se můžete domluvit na zmrazení platů na pět let. Neuvažujete, že byste se na tom domluvili?

Je to nepříjemné téma, protože člověk nemá rozhodovat o svém platu. To je první věc. Celý život, každý z nás to zná, o jeho platu rozhoduje někdo jiný. Kromě politiků. A to se nedá lidem vysvětlit, takže jsem z toho fakt nešťastný. Ale zmrazit platy? Vždyť to není žádné řešení, protože pak to skočí o to víc. Teď se s tím musíme nějak vypořádat. Nejde ani úplně o nás, jde i o soudce a státní zástupce.

Proč vlastně platy politiků a soudců neoddělíte, aby se předešlo neustálým soudním tahanicím, ve kterých právě soudci výši platů napadají?

No, protože jsou to moci ve státě, které mají být spojeny dohromady. To není správné, že se zákonodárná a výkonná moc odpoutají úplně od moci soudní. Já jsem přesvědčen, že má být nastavený automat, ten má fungovat desítky let a nikdo do toho nemá zasahovat. Když rostou mzdy lidem, rostou i ústavním činitelům. Klesají–li mzdy lidem, klesají ústavní činitelům. To je spravedlivé a srozumitelné.

V poslední době se snažíte změnit image. Vyprávíte o fotbale, hodnotíte, který hráč je rozdílový, a také jste si založil TikTok. To jste vymyslel sám, nebo vám to řekli poradci, aby vás přiblížili běžným lidem?

Za tohle úplně moji poradci nemohou. Něco z toho jsou opravdu náhody. K fotbalu jsem se v minulosti párkrát vyjádřil a před časem jsem zveřejnil tweet, kde jsem měl radost z toho, že byl konečně oceněn defenzivní záložník (Španěl Rodri hrající za Manchester City vyhrál Zlatý míč – pozn. red.). A na základě toho tweetu jsem pak začal dostávat různá pozvání do pořadů, kde jsem se k fotbalu vyjádřil. Mě o něm mluvit baví, ale nehraju si na experta.

Mimochodem, když jsem mluvil o svých fotbalových schopnostech, tak to bylo z legrace. Jinak já spíš mluvil o své lásce k fotbalu jako takovému. Celkově se teď veřejnosti snažím ukázat víc rozměrů své osoby. Dělám to, protože jsem si uvědomil, a lidé mi to říkali i při osobních setkáních, že mě chtějí více poznat a chtějí víc rozumět tomu, jak nad věcmi uvažuji. Myslím si, že se už doba změnila, vnímání politiky se změnilo a je třeba, abych lidem ukazoval víc z toho, jaký jsem a jak nad věcmi přemýšlím.

Když už jsme u fotbalové terminologie, považujete se v politice za rozdílového hráče a nebojíte se, že by se ODS mohla ještě před volbami poohlédnout po někom jiném, řekněme více rozdílovém hráči?

Já žádné rozdílovější hráče neznám. Ale upřímně řečeno, já nad tímhle fakt moc nepřemýšlím. Celý život to mám tak, že jdu dopředu a naplňuji nějaké odvážné vize. Teď jdu třeba proti historickému trendu, protože žádná středopravicová vláda od 90. let nedovládla a žádný její premiér nebyl lídrem do dalších voleb. To je určitý trend, proti kterému se snažím jít, a myslím, že mám veškeré šance ho změnit.

Ale co je podstatnější, až bude příští rok naše vláda skládat účty, tak budeme moci říct, že jsme byli úspěšní a nabízíme této zemi další cestu k tomu, abychom měli ty německé platy a abychom patřili mezi nejúspěšnější země. Ale k tomu potřebujeme ještě jedno volební období. Ničeho se tedy nebojím, nad ničím kolem sebe nepřemýšlím a jdu po té cestě, které věřím.

Když se ale budou blížit volby a čísla v průzkumech nebudou ani naznačovat možnost dobrého výsledku pro ODS, nebude opravdu ve straně sílit tendence hledat jiného, rozdílovějšího hráče? Třeba Martina Kubu, který by mohl předvést svou práci z jižních Čech v celé republice?

Stále se bavíme o průzkumech. Podívejme na ty z roku 2020 a 2021 a pak je porovnejme s výsledky na podzim. Já je nikdy nekomentuji, protože to není vyjádření toho, jak dopadnou volby. Stačí se podívat do USA a dalších zemí. Dříve zpravidla průzkumy vycházely, teď už nevycházejí ani tam. Takže je fakt nemůžeme brát vážně. Já byl zvolen na kongresu ODS v dubnu s nějakou vizí toho, jak má být strana úspěšná.

A tu vizi se snažím naplňovat. S kolegy samozřejmě diskutujeme, jak to dělat lépe. Všichni chceme, abychom uspěli a byli co nejsilnější, aby nikdo nemohl zpochybnit, že Česko je součástí Západu, že se máme starat o svoji bezpečnost, že máme dobře hospodařit a že máme investovat. A věřím, že v tom mám podporu nejen svých straníků, ale i voličů. A věřím, že tentokrát i ti, kteří nás dosud nevolili, půjdou za mnou a dají mi dostatečně silný mandát, abych tuhle vizi naplnil.

Jak jste v rámci SPOLU daleko ve vyjednávání o kandidátkách pro volby, bude si ODS třeba nárokovat větší počet lídrů než posledně vzhledem k nižším preferencím KDU-ČSL a TOP 09?

Já vždycky dával diplomatické odpovědi, to ostatně víte, ale teď už je občas nedávám. Takže moje odpověď je tato: Jsme na začátku, ne proto, že by něco drhlo, ale prostě jsme teprve začali. Musíme ale určitě zohlednit nějaké změny, ke kterým v období mezi posledními volbami došlo. Myslím sílu jednotlivých stran, ne podle průzkumů, ale třeba podle volebních výsledků v různých typech voleb.

Ale hlavně musíme kandidátky sestavit tak, abychom měli co největší šanci na úspěch. A to není fráze. Není na to univerzální recept. V každém ze čtrnácti volebních krajů je ta situace trochu jiná a my to musíme namíchat tak, abychom všude měli co největší šanci uspět. To znamená zvítězit, někde dosáhnout na slušný výsledek, aby nám to celkově dalo vítězství a těch 30 procent, která jsem si stanovil.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Top 09. (26. srpna 2024)

Předpokládám, že budete chtít znovu kandidovat na jižní Moravě. To je asi pravděpodobné. Bude ale vaše strana akceptovat, aby byla lídryní v Praze Markéta Pekarová Adamová, která kandidátku vedla posledně, když je v očích ODS hlavní město její hlavní baštou? Nebude právě kolem toho velká třenice?

O lídrech a jak ty lídry poskládáme, se teprve budeme bavit. Já jsem vždy kandidoval na jižní Moravě, žiji tam, jsem s ní spjatý, takže to logiku má. Osobně bych si to i přál, ale budeme vést debatu, co je vlastně výhodnější pro naši koalici. Jinak předpokládám, že předsedové koaličních stran budou samozřejmě lídry v některých krajích. Ani nevím, jak bychom to jinak poskládali.

Je stále prioritou vlády zvýšení koncesionářských poplatků? Šéf poslanců ODS Marek Benda řekl, že už se to do konce roku pro odpor opozice nestihne a že očekává schválení v prvním čtvrtletí. Najdete na to ve volebním roce odvahu?

To zcela nepochybně je naše priorita. Skoro bych řekl, že chceme veřejnoprávní média zachránit. Protože ANO je chce zjevně zničit. Úprava poplatků je nutná, neměnily se patnáct let. Ale ta novela je širší a vyvážená. Nejenomže zvyšuje poplatky, ale taky zavádí třeba nové povinnosti pro veřejnoprávní média, aby existovala určitá spravedlnost na mediálním trhu. Aby se tam všichni hráči, včetně soukromých médií, mohli dobře pohybovat, což je v našem zájmu. Ve Sněmovně čelíme obstrukcím, ale uděláme všechno pro to, abychom to prostě schválili. Jestli to nebude do konce roku, tak to bude začátkem příštího roku. Jsme připraveni jít i cestou mimořádných schůzí. Ostatně, tak to děláme skoro už u všeho, protože mám pocit, že opozice dělá obstrukce neustále.

Problémy můžete mít i s rozpočtem na příští rok. Prezident Petr Pavel chce s vámi a s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou řešit své výhrady. Jak chcete přesvědčit prezidenta, aby rozpočet nevetoval?

Předpokládám, že mé argumenty jsou dostatečně silné. Já prezidenta Petra Pavla znám nejen jako odpovědného politika, ale i jako odpovědného člověka, který nad věcmi přemýšlí. A myslím, že mu budeme schopni s panem ministrem Stanjurou vysvětlit nebo odpovědět na všechny otázky, které bude mít.

Poslanci navrhli přesuny peněz v celkové výši 224 miliard korun. Už jste se v koalici domluvili, které z návrhů podpoříte?

Ještě úplně ne. U některých návrhů musíme domyslet jejich dopady. Ale určitě nebudeme dělat žádné velké přesuny. Rozpočet je sestavený celou koalicí velmi odpovědně, vyváženě, ale samozřejmě se mohou objevit nějaké věci, které je třeba opravit. Takže něco asi přijmeme, ale rozhodně to nebudou tak velké částky.

Pokračuje ještě česká iniciativa se sháněním munice pro Ukrajinu, která se brání ruské agresi?

Pokračuje. Do konce roku splníme, co jsme slíbili. To je těch 500 tisíc kusů velkorážové munice. Jsem rád, že to mělo takovou podporu a že přes všechny obtíže, které jsou s tím objektivně spojeny, se to podaří. A my dál vedeme debatu s dalšími státy ohledně pokračování. Chceme to dělat trochu cíleněji. Ale naše iniciativa na pomoc Ukrajině pokračuje a je úspěšná. Budu teď hodně opatrný, bezpečnostní situace kolem toho není jednoduchá. Lidé, kteří se na tom podílejí, se sami vystavují riziku, ale řeknu, že naše pomoc nijak neoslabuje a chceme v ní pokračovat. Je to důležité pro naši bezpečnost.

Michal Koudelka, ředitel BIS (17. října 2022)

Ředitel BIS Michal Koudelka ve Sněmovně před pár dny řekl, že když bude Ukrajině napadené Ruskem vnucen mír v podobě, která bude pro Ukrajinu nevýhodná, bude stoupat chuť Ruska vstoupit do přímé konfrontace se Západem a že zároveň může přijít další uprchlická vlna. Kolika lidem z napadené Ukrajiny by vlastně ještě Česká republika dokázala pomoct? Má to nějaký strop a máte nějaký plán, co byste dělali, kdyby přišli další uprchlíci?

Krizové plány na všechna bezpečnostní rizika včetně tohoto máme. Ale my hlavně musíme dělat všechno pro to, aby to nenastalo. Variantu, že bychom akceptovali nějaké řešení, které by bylo proti vůli Ukrajiny, považuji za mimořádně nebezpečnou a vysoce nepravděpodobnou. Pokud má dojít k mírovému řešení, tak to musí být řešení, se kterým souhlasí sami Ukrajinci a které jim zaručí bezpečnost a prosperitu. A takové řešení je úkolem mezinárodního společenství. Nic jiného. Žádný ústupek Rusku.

Myslím, že jsme všichni poučeni. Já jsem to sice nepotřeboval, varoval jsem už při anexi Krymu, že budou následovat další agresivní kroky vzhledem ke slabé reakci Západu. A další nová slabá reakce prostě přijít nemůže. Nejenže jsme ve druhé studené válce, ale jsme i v situaci, která je velmi nebezpečná. Kdy se konflikty odehrávají v různých regionech, ale má to potenciál globálního problému.

O to víc je nyní důležitější odhodlaná politika Severoatlantické aliance včetně navyšování peněz na modernizace armád. Dvě procenta HDP na obranu, která dává Česko, jsou strašně důležitá. Teď musíme jen přemýšlet nad tím, jak dosáhnout toho, aby to dávali všichni (členové NATO – pozn. red.). A možná do budoucna i nad tím, jak dávat ještě více, protože Evropa se musí o bezpečnost více starat.