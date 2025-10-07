Politolog z Brna, který vzkřísil ODS. V čele strany překonal Fiala i Klause

Autor: ,
  20:15
Premiér a předseda ODS Petr Fiala nebude znovu kandidovat na šéfa občanských demokratů. V čele strany stojí od roku 2014 a v délce funkčního období letos na podzim překonal i Václava Klause. Uznání Fiala získal i na akademické půdě.
Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025)

Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Český premiér Petr Fiala s ukrajinským premiérem Denysem Šmahalem v Kyjev
Premiér Petr Fiala (ODS)
Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025)
Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025)
36 fotografií

V politice se Fiala začal angažovat v roce 2012, když v čele ministerstva školství nahradil Josefa Dobeše (Věci veřejné), jehož ani ne dvouletou vládní éru provázela řada afér. Fialovi se rozjitřenou situaci v resortu podařilo poměrně rychle uklidnit.

V roce 2013 odmítl účast v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, protože nesouhlasil se způsobem jejího ustavení. Kandidaturu na předsedu ODS ohlásil Fiala v prosinci 2013. Ačkoli byl členem strany teprve krátce, vstoupil do ní v listopadu, podle svých slov s občanskými demokraty ideově spolupracoval už od první poloviny 90. let.

Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

O dva měsíce později – lednu 2014 – byl zvolen předsedou ODS. Tehdy pro něj hlasovalo zhruba 80 procent delegátů. Funkci posléze obhájil celkem pětkrát – v letech 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 – a letos 11. září coby předseda občanských demokratů vyrovnal v délce funkčního období Václava Klause, který stranu vedl od jejího vzniku v dubnu 1991 do prosince 2002, tedy 11 let, sedm měsíců a 24 dní.

Záchranu strany, jež ve volbách v roce 2013 dosáhla nejhoršího výsledku v historii (byla pátá, hlasovalo pro ni 7,72 procenta voličů), viděl Fiala v návratu k pravicovému programu. V roce 2017 strana pod jeho vedením skončila ve sněmovních volbách druhá se ziskem 11,32 procenta a 25 mandátů.

Před pěti lety pak stál u zrodu volební koalice SPOLU, kterou s ODS vytvořily KDU-ČSL a TOP 09. Po volbách, které koalice v říjnu 2021 vyhrála, se SPOLU ihned dohodlo s koalicí Pirátů a STAN na vytvoření většinové vlády. Premiérem se Fiala stal 28. listopadu 2021, jeho vláda byla jmenována 17. prosince 2021.

Fiala jel s premiéry Polska a Slovinska do Kyjeva za prezidentem Zelenským

Velké uznání doma i v zahraničí Fiala získal, když po ruském útoku na Ukrajinu 15. března 2022 spolu s kolegy z Polska a Slovinska navštívil jako první z vysoce postavených západních politiků ruskou armádou obležený a ostřelovaný Kyjev, kde jednal s prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Denysem Šmyhalem.

Během premiérství se však Fialy dotkla i jedna z afér, a to kauza kolem Podnikatelské družstevní záložny (PDZ). Fiala podílnictví v této kampeličce nezmínil v majetkových přiznáních. Premiér chybu vysvětlil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.

Lídrem koalice SPOLU byl Petr Fiala také v letošních sněmovních volbách. Ty ovšem vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 34,51 procenta hlasů. SPOLU skončilo na druhém místě, hlasovalo pro něj 23,36 procenta Čechů a Češek. Po porážce Fiala oznámil, že nebude znovu kandidovat na předsedu ODS.

Akademická dráha

Fiala vystudoval český jazyka a historii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita). Po studiích pracoval jako historik v Muzeu Kroměřížska, redaktor Lidové demokracie nebo v nakladatelství Atlantis.

Po převratu v listopadu 1989 patřil Fiala mezi první akademiky, kteří se začali naplno věnovat politologii, v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem pro tento obor v České republice. Specializoval se zejména na srovnávací politologii a evropskou politiku.

Premiér Fiala dohnal Klause a stává se nově nejdéle sloužícím předsedou ODS

Spoluzaložil katedru politologie na Masarykově univerzitě, mimo jiné byl i jejím vedoucím v letech 1993 až 2002. V letech 2002 až 2004 vedl katedru mezinárodních vztahů a evropských studií. Byl také ředitelem Mezinárodního politologického ústavu (1996 až 2004), ředitelem Institutu pro srovnávací politologický výzkum (2005 až 2011) a děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2004).

V letech 2004 až 2011 působil jako rektor Masarykovy univerzity, vedl Českou konferenci rektorů (2009 až 2011), poté byl do května 2012 devět měsíců prorektorem Masarykovy univerzity.

Fiala je autorem či spoluautorem monografií a více než 200 odborných studií publikovaných v řadě zemí. K těm nejznámějším patří Evropská unie (2003, 2009), Evropský mezičas (2007, 2010), Politický extremismus a radikalismus v České republice (1996), Katolicismus a politika (1996) či Teorie politických stran (1998, 2009).

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Okamura chce vyměnit šéfa policie. Nevhodný výrok, váhá Babiš dát SPD vnitro

SPD by v případě vstupu do vlády usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška, řekl šéf hnutí Tomio Okamura. Zdůvodnil to mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních...

7. října 2025  16:56,  aktualizováno  20:20

Politolog z Brna, který vzkřísil ODS. V čele strany překonal Fiala i Klause

Premiér a předseda ODS Petr Fiala nebude znovu kandidovat na šéfa občanských demokratů. V čele strany stojí od roku 2014 a v délce funkčního období letos na podzim překonal i Václava Klause. Uznání...

7. října 2025  20:15

Starostku v Německu pobodali: policie odvedla adoptivního syna v poutech

Ve městě Herdecke na západě Německa v úterý byla nově zvolená starostka pobodána nožem. Sociální demokratka Iris Stalzerová je v kritickém stavu. Kancléř Friedrich Merz čin odsoudil a vyzval k jeho...

7. října 2025  14:36,  aktualizováno  20:14

Kupka a Kuba patří mezi favority na nového šéfa ODS. Šanci má i Černochová

Rozhodnutí Petra Fialy neobhajovat po porážce ve volbách s hnutím ANO Andreje Babiše na volebním kongresu post předsedy ODS zároveň znamená, že se jeho kolegové budou rozhlížet kolem sebe, kdo by...

7. října 2025  20:10

Politici děkují Fialovi, podle Pekarové Adamové byl nejlepší premiér

Slovy díků, oceněním jeho státnických kroků, slušnosti či kompetencí reagují koaliční politici na dnešní oznámení premiéra Petra Fialy (ODS), že už nebude znovu kandidovat na předsedu občanských...

7. října 2025  20:06

Po rozmachu fotovoltaik v Česku přijde bateriový boom, předvídají odborníci

Česká republika se teprve letos zařadila po bok ostatních států EU, když po letech odkladů uzákonila pravidla pro akumulaci energie, agregace a flexibility. V porovnání s jinými evropskými státy se...

7. října 2025

Okamura bude lepší než Pekarová, říká Šťastný. Ohledně vydání Babiše má jasno

Premium

Předsedou poslaneckého klubu si Motoristé v úterý zvolili Borise Šťastného. Bývalý poslanec ODS se do Sněmovny vrací po 12 letech. „Dřív tam platily dohody. Současná vládní koalice je v minulém...

7. října 2025

Kanada bude se cly velmi spokojená. Trump na schůzce s Carneym mírní napětí

Americký prezident Donald Trump chce jednat s kanadským premiérem Markem Carneym o snížení cel na klíčové kanadské sektory. Trump to podle agentury Reuters prohlásil na úvod úterního setkání s...

7. října 2025  19:50

Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

Premiér Petr Fiala skončí v čele ODS a nebude už kandidovat na předsedu. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto...

7. října 2025  18:30,  aktualizováno  19:39

VIDEO: Autobus jel v Indii po dálnici a náhle se na něj sesunula hora

Při dopravní nehodě na severu Indie zahynulo nejméně 18 lidí a další byli zraněni, když se na jejich autobus sesunula půda. Nehoda se stala na dálnici ve státě Himáčalpradéš, po níž přejížděl autobus...

7. října 2025  19:22

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 337 volných pozic

Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU

Na budovách vysokých škol a univerzit v Česku se objevily palestinské vlajky. Jedna je například na budově pražské UMPRUM. Další na budově Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) nebo na filozofické...

7. října 2025  18:51

Jak často pracují europoslanci? Podívejte se, jak si vedou ti čeští

Přemýšleli jste, kteří poslanci Evropského parlamentu skutečně dělají svou práci? Nejste sami, píše belgický server Brussels Times. Navzdory tomu, že europoslanec za měsíc vydělá bezmála 200 tisíc...

7. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.