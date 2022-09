Ceny energií domácnostem garantujeme, slíbil Fiala. Částky odhalí příští týden

Fiala zdůraznil, že nelze představit národní řešení bez toho, aniž by se potkali ministři průmyslu Evropské unie, ti mají jednat tento pátek. Teprve na základě jejich výstupu může vláda připravit konkrétní řešení.

V pořadu Co na to premiér padl opakovaně dotaz na konkrétní částky, se kterými vláda při garanci cen domácnostem za elektřinu počítá. V médiích se již objevily částky, kdy se spekuluje například o částce 200 eur za jednu megawatthodinu. Fiala ale řekl, že návrhy nemůže komentovat, protože by mohly ovlivnit ceny na trhu.

„Částky jsou cenotvorné, proto o nich nemůžu mluvit,“ odůvodnil s tím, že stejně tak jeho vláda nemohla mluvit ani o nákupu plynu, jinak by jeho cena rapidně stoupla.

„Národní řešení bude spočívat v tom, že domácnosti budou mít garantovanou určitou cenu energií a zajistíme, aby veřejné instituce, nemocnice, školy měly dostatek energie za přijatelné ceny,“ dodal.

Moderátorka Terezie Tománková se šéfa vlády opakovaně ptala, zda je spokojený s prací ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely za hnutí STAN. Ten čelí kritice nejen od opozice, negativní hlasy na něj zaznívají už i od poslanců pětikoalice.

Ani na jeden ze tří dotazů ale Fiala neodpověděl přímo, pouze několikrát obecně zopakoval: „Jsem spokojený se všemi členy vlády. Pokud bych měl k někomu výhrady, řekl bych mu to osobně, a ne přes média.“

Vláda chce přijít s návrhem, který bude fungovat

Premiér dále zmínil, že celá agenda zastropování cen je natolik komplikovaná, že kromě samotného ministerstva průmyslu a obchodu na pomoc vyčlenil i tým na úřadu vlády. Ta podle něj navíc spolupracuje mimo jiné s renomovanou advokátní kanceláří Ernst & Young. „Chci mít jistotu, že to, s čím přijdeme, bude opravdu fungovat,“ dodal.

Nevyvrátil ani možnost, že by stát vyplatil minoritní akcionáře ČEZu, „je ale potřeba si uvědomit, že to jsou obrovské firmy a jsou jich (akcionářů, pozn. red.) tisíce. Není to jednoduché časově ani finančně, ale urychlujeme práce na restrukturalizaci. V průběhu podzimu přijdeme s řešením tak, aby to fungovalo už v průběhu příštího roku, aby byl stát schopný vlastnit klíčovou infrastrukturu,“ slíbil.

Sebe a vládu pak Fiala přirovnal k akčnímu hrdinovi z filmu. „Někdy si připadám, jako by se vláda ocitala v akčním filmu, ve kterém hrdina vyřeší nějaký problém a pak se objeví další dva. Vyřeší i je a přijde třetí,“ řekl Fiala, který v této souvislosti zmínil covid, válku na Ukrajině nebo právě drahý plyn s elektřinou.

V médiích se objevují informace, že koalice SPOLU do prezidentských voleb nevyšle svého zástupce, k čemuž je už například skeptický i předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

„Obávám se, že teď je to už velmi nepravděpodobné,“ řekl ve středu deníku Právo Benda s tím, že to bude nechutná kampaň a zisk velmi malý.

„Ne, my jsme to nevzdali, ale jednáme odpovědně a jde nám o to, abychom měli dobrého prezidenta. Koalice SPOLU zvažuje, zda do výběru osobností přijít se svým kandidátem, nebo jít nějakou jinou cestou. To není výmluva, protože nám jde o výsledek a nechceme prezidenta, který patří k populistické nebo extremistické části politického spektra,“ řekl Fiala.

„Chceme prezidenta, za kterého se nebudeme muset stydět a bude ctít Ústavu. Jsme si vědomi toho, co se děje ve společnosti,“ dodal.

Kromě konkrétního jména nechtěl příliš komentovat ani možnost, že by koalice podpořila některého z již ohlášených kandidátů, například Danuši Nerudovou, se kterou se vyfotil minulý týden. „Potkali jsme se náhodou, bylo to příjemné setkání.“