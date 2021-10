Klausovy výroky o zlu v očích Pekarové nemá smysl komentovat, řekl Fiala

Podle předsedy ODS Petra Fialy bylo vyjádření bývalého prezidenta Václava Klause ohledně Markéty Pekarové Adamové, která má být příští předsedkyní Sněmovny, neslušné. „Nevím, kdo by toto mohl brát vážně. Je to zkušená politička, která to několikrát prokázala,“ řekl Fiala v pořadu Partie na CNN Prima News. Klaus v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že z jejích očí a tváře čiší zlo.