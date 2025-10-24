VIDEO: Bude nám chybět tvůj klid. Díky, Petře. Evropská rada se rozloučila s Fialou

„Drahý Petře, bylo mi potěšením s tebou sedět u stolu na summitech EU. Děkuji ti za tvé nasazení a vždy konstruktivní přístup,“ napsal Costa k videu.
Ve záznamu se uvádí, že evropští partneři nejvíce oceňují Fialův jednoznačný postoj k válce na Ukrajině a odvahu být jedním z prvních, kdo po ruské invazi osobně zamířil do Kyjeva.
„Jednota Evropské unie v klíčových otázkách – v postoji vůči Ukrajině a vůči Rusku – je naší velmi silnou zbraní,“ říká Fiala ve videu. V souvislosti s podporou Ukrajiny Costa rovněž připomněl českou muniční iniciativu.
|
Plesnivá muniční iniciativa? Babiše tepe Fiala, Černochová i šéf obranné agentury
„Děkujeme České republice za muniční iniciativu. V době, kdy Česko předsedalo Radě EU, jsi jako první hostil Evropské politické společenství, protože v dobách zmatku musíme být jednotní. Bude nám chybět tvůj klid a rozvaha. Díky, Petře,“ zaznívá ve videu.
Pro Fialu bylo čtvrteční jednání Evropské rady v Bruselu zřejmě poslední. Prosincového summitu se už jako pravděpodobný nový předseda vlády zúčastní Andrej Babiš. Costa ve videu také připomněl, že Fiala se svého prvního summitu zúčastnil 17. února 2022, tedy jen týden předtím, než Rusko zaútočilo na Ukrajinu.
Evropská rada je institucí, která určuje politické směřování celé Evropské unie. Jejími automatickými členy jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí. Rada pravidelně zveřejňuje podobná rozlučková videa, když jeden z jejích členů končí ve funkci.