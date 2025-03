Fakultu, kde vypískali Fialu, vede senátor za ODS. S akcí nemám nic společného, říká

„Fiala a Balík jsou blízcí přátelé, fakulta se čím dál více napojuje na ODS!“ křičeli protestující, kterým se zároveň nelíbilo, že premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala využívá akademickou půdu k předvolebnímu zviditelnění. V podzimních volbách je Fiala lídrem koalice SPOLU v Jihomoravském kraji.

Balík říká, že s přednáškou na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity nemá co do činění. A ve střetu zájmů se necítí. „Akci pořádá studentský spolek Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu. Jako děkan ji nepovoluji ani nezakazuji. Nevidím v tom žádný střet zájmů,“ reagoval pro iDNES.cz.

Nejde o Fialovu první školskou zastávku. V Brně už besedoval třeba minulý týden na Biskupském gymnáziu. Agitaci politických stran a hnutí na školách zakazuje školský zákon. Konkrétně v něm stojí, že „ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace“. Zákon se vztahuje především na základní a střední školy.

Jenže před volbami za nejmladšími voliči politici i tak jezdí. Například v únoru zamířil na Akademii řemesel Praha – Střední školu technickou Karel Havlíček z hnutí ANO. „Rád jsem se potkal a diskutoval i se studenty posledních ročníků,“ pochlubil se.

Školy musí být apolitické a besedy politiků povoluje ředitel. „Vždycky záleží, v jakém aranžmá návštěva politika na škole proběhne. Je to tenký led, debata se jednoduše může zvrhnout v představování názorů dané strany, nebo dokonce volebního programu. Ale pokud je přednáška odborná, fungovat to může,“ poukazuje pro iDNES.cz předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček.

Fiala přitom na diskuzi nevystupoval v roli odborníka na politologii a mezinárodní vztahy, ale jako premiér. Na svou obranu zmínil, že by považoval za „nešťastné, kdyby pozvání studentů nepřijal“. Navíc zdůraznil, že každý člověk má právo se politicky angažovat, i pokud se jedná o děkana.

„Zahraniční politika není téma domácích voleb“

„Petr Fiala se, stejně jako jiní premiéři v minulosti, účastní řady diskusí a přednášek na nejrůznějších soukromých i veřejných vysokých školách. Stále platí, že nehodlám na děkanský post rezignovat a že jej plánuji řádně dokončit,“ vysvětluje pro iDNES.cz Balík.

Předseda pořádajícího studentského spolku Róbert Bednár říká, že si často zve aktivní politiky. „A navíc na pana Fialu máme přímý kontakt, e-mail, protože na univerzitě učí,“ zdůvodňuje Bednár.

Politici na univerzitách

Stanislav Balík – nezávislý senátor, který vstoupil do klubu ODS, je děkanem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je také zastupitelem obce Bludov. Oldřich Hájek – senátor hnutí ANO je děkanem uherskohradišťské Fakulty veřejnoprávních a ekonomických studií soukromé Vysoké školy Jagiellońské. Michael Kohajda – lidovecký poslanec by se měl 1. května ujmout postu rektora Univerzity Palackého v Olomouci. V lednu uspěl ve volbě. Jmenovat jej musí prezident. Strana jej znovu zařadila na volební kandidátku. Kohajda je také zastupitelem Šumperka.

Na výtky protestujících, že Fiala mohl diskutovat bez názorového oponenta, Bednár reagoval, že na další „sólodebatu“ dostal pozvánku třeba předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš a spolek čeká na reakci. Ještě minulý týden přitom pro iDNES.cz tvrdil, že „kontaktovat pana Babiše je obtížnější“ a jedinou cestu spolek vidí v oslovení přes sociální sítě.

„Uvědomujeme si, že je půl roku do voleb. A proto jsme jako téma diskuse volili zahraniční politiku. Nevnímáme to jako hlavní bod kampaně domácích voleb. Nechtěli jsme se bavit o důchodech a podobně. Jde o to, aby studenti mohli pochopit, kam Česko směřuje,“ je přesvědčen Bednár.

Zahraniční témata jsou ovšem s kampaní pevně propletená. Z billboardů už od podzimu Fiala hlásá, že koalice SPOLU „zbavila Česko závislosti na Rusku“.

Byla to přitom právě Masarykova univerzita, která politikům v minulosti důrazně vymezovala hranice. Tehdejší rektor a dnes ministr školství Mikuláš Bek (STAN) v roce 2013 zakázal přednášku Miloši Zemanovi s odůvodněním, že prezident je čestným předsedou kandidující strany. Šlo o SPO Zemanovci a akce se měla konat zhruba měsíc před volbami do Sněmovny.

Zákaz politikům ve zkouškovém

Aktuálně se univerzita podle mluvčího Radima Sajbota rozhodla, že kohokoli kandidujícího na svou půdu nevpustí jednotně od 1. června až do parlamentních voleb. Tou dobou už ale na fakultách žádní studenti nebudou. Výuka končí v polovině května a v červnu už budou mít studenti jen zkoušky. Podzimní semestr začíná v polovině září.

Přednášky v minulosti rád vedl i Václav Klaus, zejména na Vysoké škole ekonomické v Praze. Například v květnu 2007, tedy v posledním roce jeho prvního prezidentského období, jeho přednášku na téma Ekonomie a globální oteplování navštívilo podle Zpravodaje VŠE na tisíc posluchačů. Klaus v únoru 2008 svůj post obhájil, tehdy jej volili politici, nikoli občané.

Balík také zdůrazňuje, že není „první, ale zřejmě ani poslední děkan či rektor, který je současně členem Parlamentu ČR“. Například bývalý děkan Jiří Zlatuška vedl brněnskou fakultu informatiky, zatímco byl poslancem za ANO. A také již zmíněnému Mikuláši Bekovi se překrýval mandát senátora s postem rektora. Vysoké učení technické v Brně mělo dva roky v čele podnikatelské fakulty jihomoravskou poslankyni za TOP 09 Annu Putnovou.

Demonstranti přerušili v pondělí 17. března 2025 Fialovu debatu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity: