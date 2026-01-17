Bylo to dvanáct úspěšných let, jsme nejúspěšnější stranou, loučil se Fiala

Josef Kopecký
Přímý přenos   10:35aktualizováno  11:00
ODS se musí změnit, být odvážná a ta změna bude bolet, řekl delegátům volebního kongresu občanských demokratů bývalý premiér Petr Fiala. Do čela ODS byl zvolen v lednu 2014 na kongresu v Olomouci. Řekl, že už nekandiduje do vedení občanských demokratům, aby dal prostor ambiciozním spolustraníkům.
Fotogalerie1

Bývalý premiér Petr Fiala na volebním kongresu ODs doma (17. ledna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Bylo by to dvanáct úspěšných let, dokázali jsme vstát v popela, vyhrávat volby a vedeme tři největší města,“ řekl Fiala.

„Jsme nejlepší a nejúspěšnější politickou stranou,“ prohlásil končící předseda ODS.

Bývalý premiér řekne, že nechce kolegům radit, koho mají volit, ale že v opozici to bude pro ODS složitá dopravní situace a proto by ji měl vést někdo, kdo se vyzná v dopravě. Aniž jmenoval, jasně tak ukázal na bývalého ministra dopravy a místopředsedu strany Martina Kupku. Jeho soupeřem ve volbě bude Radim Ivan z Ostravy.

Motoristy označil bývalý premiér za parodii na pravici a SPD Tomia Okamury označil za prokremelské hnutí.„ANO je profesionální, semknutá mašinerie, která zvládá zásady politického boje,“ řekl Fiala.

Úzká spolupráce pravice je cesta k volebnímu úspěchu ODS, řekl Fiala, který vedl SPOLU

Cestou k volebnímu úspěchu není dezintegrace, ale úzká spolupráce a třeba i částečná integrace, je přesvědčen končící šéf ODS.

„Proti síle populistů a radikálů je třeba postavit sílu sjednocené pravice. Spolupráce je nutná cesta k úspěchu ODS,“ řekl expremiér, který stál i v čele koalice SPOLU, kterou vytvořili občanští demokraté s TOP 09 a s lidovci.

„Perte prádlo za všech okolností doma,“ poradil ODS, aby nevynášela na veřejnost vnitřní spory.

Řekl, že nikam neodchází. „Nevymýšlejte mi, co mám dělat. Džob snů, pozici předsedy ODS, opouštím. Ne, opravdu nebudu kandidovat na prezidenta,“ řekl delegátům.

Po konci projevu ocenili Petra Fialu jeho kolegu dlouhotrvajícím potleskem vestoje.

Přímý přenos volebního kongresu ODS

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (51 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Bylo to dvanáct úspěšných let, jsme nejúspěšnější stranou, loučí se Fiala

Přímý přenos
Petr Fiala ODS (16. prosince 2025)

ODS se musí změnit, být odvážná a ta změna bude bolet, řekl delegátům volebního kongresu občanských demokratů bývalý premiér Petr Fiala. Do čela ODS byl zvolen v lednu 2014 na kongresu v Olomouci....

17. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  10:44

ODS volí nového lídra, kandidují Kupka a Ivan. Neprošlo, že má být dřív diskuse

Přímý přenos
Hostem pořadu Rozstřel je Martin Kupka, exministr dopravy, místopředseda ODS.

Občanští demokraté na kongresu v pražských Vysočanech zvolí nové vedení. V čele strany po dvanácti letech končí bývalý premiér Petr Fiala, který už neobhajuje funkci lídra strany. Kandidáti na nového...

17. ledna 2026  7:25,  aktualizováno  10:39

Čečensko a Kreml jsou nejisté. Po nehodě je v kritickém stavu i Kadyrovův syn

Adam a Ramzan Kadyrov (7. srpna 2025)

Osmnáctiletý syn a potenciální nástupce čečenského vůdce Ramzana Kadyrova havaroval v řetězové dopravní nehodě. Opoziční média uvádějí, že kolona Adama Kadyrova se „pohybovala vysokou rychlostí, auto...

17. ledna 2026  10:15

Hřib obhajuje svou pozici předsedy Pirátů, strana na sjezdu volí i nové vedení

Přímý přenos
Tisková konference České pirátské strany. Na snímku Ivan Bartoš, Zdeněk Hřib....

Piráti si v sobotu na celostátním fóru v Prachaticích volí nové vedení. Předseda Strany Zdeněk Hřib obhajuje pozici, jeho vyzyvatelem je místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David...

17. ledna 2026  8:06,  aktualizováno  9:54

Nůž se ženě zabodl do stehna. Partnerskou rozepři v Jičíně nepřežila

V domě poblíž pražského letiště Ruzyně se odehrál konflikt dvou mužů, staršího...

Smrt jednapadesátileté ženy vyšetřují policisté v Jičíně. Během partnerského konfliktu se jí zabodl nůž do stehna, přičemž na následky zranění a silného krvácení zemřela. O dva roky mladšího muže...

17. ledna 2026  9:54

Kremelská propaganda již 10 let „zabíjí“ Bulhara. Brojí tím proti Ukrajině

Oběť propagandy. Bulhar Nikolaj Genčev ukazuje jeden z příspěvků, který říká,...

Téměř deset let je Nikolaj Genčev pravidelně konfrontován s touto podivnou otázkou v telefonu: „Nejsi mrtvý, že ne?“ Důvodem je, že prokremelské sítě šíří jeho fotografii jako důkaz, že v Oděse byl...

17. ledna 2026  7:37,  aktualizováno  7:52

Terčem guvernér i starosta. V USA vyšetřují politiky za kritiku a „maření“ práce ICE

Tim Walz

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů. Mezi...

17. ledna 2026  7:13,  aktualizováno  7:32

Němci stále nosí na výměnu miliony marek. I čtyřiadvacet let po zavedení eura

Ilustrační snímek

Ačkoliv se v sousedním Německu už od roku 2002 platí eurem, ovyvatelé doma stále schraňují miliardy marek. Jen v loňském roce si Němci nechali vyměnit 53,1 milionů marek, za které obdrželi 27 milionů...

17. ledna 2026

Rusko předvádí ubohou parodii na druhou světovou. Ale to nejdůležitější mu uniká

Premium
Tělo ukrajinského zdravotníka zabitého při ruském úderu na Kyjev (9. ledna 2026)

Pro ruský režim je to téměř posvátné číslo. 1418. Tolik dní trvala Velká vlastenecká válka. A tažení na Ukrajině ji před pár dny překonalo. „Rusko zopakovalo všechny ošklivé stránky druhé světové...

17. ledna 2026

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Instalace problematických motorů BE-4 na první raketu Vulcan

Trumpova politika měla být zárukou návratu výroby do Spojených států. Ačkoli je prezident ve funkci již jeden rok, k ničemu takovému zatím nedošlo. Továrny v USA totiž momentálně zaměstnávají o 82...

17. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policisté dávno vědí, kdo zabil Mrázka, a proč musel zemřít, říká expolicista Tichý

Premium
Expolicista Karel Tichý

Když na přelomu milénia na policejních chodbách někdo vyslovil výraz Krakatice, lidé ztišili hlas. Nešlo o běžný spis, ale o děsivý popis toho, co se nikdy popsat nemělo: jak prorůstá české podsvětí...

17. ledna 2026

USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice

Otevření dálnice D1 včetně nejdelšího dálničního tunelu na Slovensku (22....

Spojené státy a Slovensko podepsaly mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky. Informovala o tom agentura Reuters. Slavnostní podpis v budově ministerstva energetiky ve...

16. ledna 2026  23:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.