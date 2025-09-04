Fiala se setká s šéfem NATO, budou jednat o bezpečnosti i Ukrajině

Autor: ,
  8:27
O bezpečnosti a Ukrajině budou ve čtvrtek v Praze jednat premiér Petr Fiala z ODS a generální tajemník NATO Mark Rutte. Před schůzkou se společně zúčastní prostřednictvím videokonference jednání takzvané koalice ochotných v Paříži. Po setkání vystoupí ve 13:10 na společné tiskové konferenci, kterou bude portál iDNES.cz vysílat živě.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Rutte do Česka dorazí na zasedání Pražského obranného summitu, kde bude mít ráno hlavní projev. S Fialou se pak na dálku připojí na jednání koalice ochotných, která sdružuje země podporující Ukrajinu.

S lídry koalice se ve Francii setká ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hlavním tématem schůzky budou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu pro případ, že by se podařilo uzavřít příměří s Ruskem, které na sousední zemi už přes tři a půl roku útočí.

Debata o oblastech Ukrajiny okupovaných Ruskem je nevyhnutelná, míní Rutte

Ukrajina bude patřit i mezi důležitá témata následného jednání Fialy s Ruttem, na které je ve Strakově akademii vyhrazena zhruba hodina. Mluvit by se mělo také o evropské bezpečnosti či obranné spolupráci.

23. června 2025

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Premiér Petr Fiala a nizozemský premiér Mark Rutte před jednáním lídrů evropských zemí v Kramářově vile (28. května 2024)
Český premiér Petr Fiala na Pražském hradě přivítal předsedu nizozemské vlády Marka Rutteho. (6. října 2022)
Nizozemský premiér Mark Rutte přichází na jednání lídrů evropských zemí v Kramářově vile. (28. května 2024)
Jednání lídrů evropských zemí v Kramářově vile. Na snímku ukrajinský premiér Denys Šmyhal, lotyšská premiérka Evika Siliňová, polský prezident Andrzej Duda, premiér Petr Fiala, Dánská premiérka Mette Frederiksenová a nizozemský premiér Mark Rutte. (28. května 2024)
18 fotografií
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 15 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl ze tří na patnáct, dalších osmnáct lidí bylo zraněno, uvedly místní úřady. Příčina...

Řidiče oslnilo slunce, na přechodu srazil ženu s kočárkem a šestiletým dítětem

Řidič osobního vozidla srazil v pražských Kunraticích ve čtvrtek ráno na přechodu pro chodce ženu s kočárkem a šestiletou holčičku. Ženu, dívenku i batole převezli záchranáři do nemocnice s lehkými...

4. září 2025  8:55

Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun a dostane se tak na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se navíc ještě zvedne jejich...

4. září 2025  8:44

Fiala se setká s šéfem NATO, budou jednat o bezpečnosti i Ukrajině

O bezpečnosti a Ukrajině budou ve čtvrtek v Praze jednat premiér Petr Fiala z ODS a generální tajemník NATO Mark Rutte. Před schůzkou se společně zúčastní prostřednictvím videokonference jednání...

4. září 2025  8:27

Hustá dvojka je zpět. Maláčová se Stropnickým obrážejí pražské hospody

Na zahrádce pivnice Žerno mezi paneláky na pražském sídlišti Prosek stojí štamgastský stůl, kolem kterého pobíhají tři čivavy. Uvnitř se v úterý večer sešli podporovatelé lídryně Stačilo! Jany...

4. září 2025  8:25

KOMENTÁŘ: Babišův Green Deal už začíná dohánět Česko, píše Fiala

Premiér a předseda ODS Petr Fiala reaguje na text Andreje Babiše z minulého týdne pro MF DNES a iDNES.cz o emisních povolenkách pro domácnosti. Babiš posvětil obecný Green Deal, Fiala samotné...

4. září 2025  8:20

Rvačka o zmrzlinu v městečku u českých hranic. Migranti nechtěli platit

Hádka v oblíbené kavárně v německém Hofu nedaleko českých hranic skončila rvačkou, při které museli zasahovat i policisté. Tři migranti ze Sýrie dlužili za zmrzlinu a když je majitel, rovněž Syřan,...

4. září 2025  7:54

Google porušil soukromí uživatelů a čelí miliardovým pokutám v EU i USA

Technologická společnost Google čelí na začátku září vysokým pokutám. Nejdříve francouzský úřad pro ochranu osobních údajů CNIL uložil společnosti pokutu ve výši osmi miliard korun za umístění...

4. září 2025  7:32

Zítra zaprší, pak se vrátí letní počasí s teplotami do 30 stupňů Celsia

Dnes meteorologové očekávají velmi teplý a slunečný den. Zítra a v sobotu však do Česka dorazí studená fronta, která přinese bouřky a déšť. Zatímco na západě republiky se teploty budou pohybovat...

4. září 2025  6:36

ANO slíbí lidem bezúročné půjčky na první bydlení i penzijní věk znovu 65 let

Favorit parlamentních voleb, opoziční hnutí ANO, zveřejní v Ostravě měsíc před volbami kompletní program. Slíbí v něm například bezúročné půjčky na první bydlení, což by mělo oslovit hlavně mladé...

4. září 2025  6:30

Zahraniční vojska na Ukrajině jsou pro Rusko nepřijatelná, reaguje Kreml na plán EU

Rusko nemá v úmyslu jednat o jakémkoliv případném nasazení zahraničních vojenských jednotek na Ukrajině. Považuje to za nepřijatelné. Řekla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová...

4. září 2025  6:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plyšový hit z osmdesátek slaví návrat. Kolik dnes stojí mončičák?

Mončičáci byly hračky, které v 80. letech chtělo mít snad každé dítě. A nyní se roztomilá zvířátka s obličejem miminka znovu stala hitem. Kde se vzala, proč jsou tak oblíbená i dnes a kde je...

4. září 2025

Studenti raději platí nájem než kolej, jsou prý drahé a ošklivé. Mnozí volí i dojíždění

Premium

Bydlení na koleji už pro řadu vysokoškolských studentů není první volba. Vadí jim narůstající ceny, sdílené sprchy i chybějící soukromí. Někteří proto raději dojíždějí i stovky kilometrů denně nebo...

4. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.