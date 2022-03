Fiala: Dopad války na Evropu je obrovský, Západ dodá Ukrajině těžkou techniku

Petr Fiala předpokládá, že vyřešit důsledky války na Ukrajině bude trvat dlouho, počítá s celým příštím rokem. Premiér ČR to uvedl v neděli v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce (OVM). Západ by mohl vyslyšet volání Ukrajiny po dodání těžké vojenské techniky. Uprchlická vlna z Ukrajiny do ČR související s ruskou invazí ale zpomaluje. Pokud se konflikt nerozroste, trend by měl dle Fialy pokračovat.