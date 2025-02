Se Slováky se bavíme, ale pro mezivládní jednání není důvod, řekl Fiala

„Je to speciální formát. Není to nic nutného, je to něco navíc. Za této situace by takový formát nebyl namístě a ničemu by nepomohl,“ řekl s tím, že k obnovení jednání do konce volebního období nevidí důvod. Dodal, že se slovenským premiérem Robertem Ficem je i nadále v kontaktu, stejně tak jednotlivá ministerstva spolu stále komunikují.

Fiala zhodnotil také slova slovenského prezidenta na účet českého velvyslance v Bratislavě Rudolfa Jindráka. Ten si od Fica vyslechl, že Česko zasahuje do vnitřní politiky na Slovensku, obraz slovenských politiků v Česku je podle něj za hranicí únosnosti.

„Považuji to za naprosto nepřiměřené a špatné, zvlášť vůči takovému profesionálnímu velvyslanci jako je Rudolf Jindrák, který se opravdu snaží, aby v těžkých chvílích byly československé vztahy co nejlepší,“ řekl Fiala.

Fiala dodal, že ačkoliv on ani žádný z jeho koaličních partnerů nezasahuje do slovenské politiky, má právo se k zahraniční politice vyjádřit. „Jestli slovenský premiér jede do Moskvy za Vladimirem Putinem, tak to není něco, co by odpovídalo zájmům České republiky,“ okomentoval s tím, že na rozdíl od šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a politiků hnutí ANO neříká, koho mají lidé na Slovensku volit.

Uvedl, že má právo se ozvat tam, kde se slovenská politika týká zájmů Česka. „Jestliže někdo kritizuje častěji Brusel než Moskvu, tak to určitě není něco, co bychom za současné složité mezinárodní situace měli považovat za odpovídající našim zájmům,“ řekl. Dodal, že to samé říká Ficovi také otevřeně. Fiala se s Ficem opět setká v pondělí na jednání Evropské rady.

Navýšení výdajů na obranu

Fiala chce s koaličním partery jednat o navýšení výdajů na obranu na 2,1 nebo 2,2 procent HDP, aby měla rezervu a určitě dosáhla minimálně dvou procent HDP. Podle něj je reálné v příštím volebním období zvýšit české výdaje na obranu na tři procenta HDP, pokud bude současná koalice ve vládě.

„Peníze, které dáváme do obrany, jsou peníze dobře vynaložené. Český průmysl z toho má hodně. Jsou to často věci s vysokou přidanou hodnotou, špičkové technologie, podporujeme tím výzkum,“ uvedl Fiala.

Silnější Rusko není v zájmu nikoho, říká Fiala

Fiala míní, že navázání silnějších vztahů s Ruskem není v zájmu ani amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Počkejme na ty kroky, počkejme na to řešení. Myslím, že v zájmu nikoho není, aby Rusko bylo silnější, aby se mu tato agresivní politika vyplácela,“ uvedl.

Rusko podle něj není jen agrese na Ukrajině, ale také propojení s Íránem a začleňování Severní Koreje do mezinárodní politiky. Dodal, že Ukrajinu ohrožuje také nestabilita na Blízkém východě. „Ta situace nebude nikdy stabilní, dokud společnými silami západu neoslabíme Írán,“ řekl premiér.

Podle Fialy je nutné směřovat k míru, který je přijatelný pro Ukrajince, a který bude garantovat bezpečnost a dlouhodobý mír pro Evropu.

Zavedení cel

Česko je podle Fialy připraveno na následky možného zavedení cel ze strany USA. „Cla se dají vyjednávat pouze na evropské úrovni,“ vysvětlil Fiala. Česko je podle něj na jednáních v rámci EU aktivní.

Vláda musí podle premiéra nejprve jednat na evropské úrovni se Spojenými státy. „Pokud se bavíme o tom, že se zvýší cla, bude záviset na tom, jaká cla se zvýší a u jakých výrobků,“ řekl Fiala. „Není to tak, že tu nejsou žádná cla a teď Amerika hrozí zavedením. Je to tak, že jsou tu různé typy cel, některá jsou výhodná pro Ameriku, některá pro Evropu,“ upozornil.

Fiala uvedl, že zatím nemá odhad, jaký dopad by cla měla na českou ekonomiku. Ty bude podle něj vláda mít až ve chvíli, kdy bude jasné, o jaká cla jde a zda budou kompenzována ze strany Evropské unie. „Bude záviset na tom, zda to budou cla na celé produkty, na určité komponenty, jak to bude,“ řekl.