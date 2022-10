Lidovci Hladíkovi věří, Fiala je opatrný. S jeho jmenováním spěchat nebude

Fiala to řekl na tiskové konferenci v Bruselu.

Širší vedení KDU-ČSL ve čtvrtek Hladíkovu nominaci potvrdilo, znovu ji posuzovalo kvůli úternímu zásahu policie v Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu. Policisté v kauze privatizace městských domů požádali Hladíka o podání vysvětlení.

Fiala v pátek zopakoval, že rozhodnutí KDU-ČSL respektuje. Současně je ale přesvědčen, že návrh může podat až ve chvíli, kdy bude jasné, že Hladík není vyšetřován, obviněn, až podá vysvětlení.

To bude podle něj relevantní v řádu týdnů. To si vyžádá mezikrok, kterým je pověření vicepremiéra a předsedy lidovců Mariana Jurečky dočasným vedením resortu.

Hladík má nahradit ministryni Annu Hubáčkovou, která ve funkci ze zdravotních důvodů končí. Kvůli úternímu policejnímu zásahu ale lidovci odvolali jeho čtvrteční schůzku s prezidentem Milošem Zemanem.

„Není možné z politického a veřejného života odstranit člověka jen proto, že byl předvolán k podání vysvětlení na policii. O celém postupu jsem dnes informoval také pana premiéra Petra Fialu. Petr Hladík má pro post ministra životního prostředí ten nejlepší životopis. Je to zkušený manažer a jako politik se touto tématikou zabývá již mnoho let. Na resort by přinesl dynamiku a odbornost, kterou i vzhledem k současné mezinárodní situaci vyžaduje,“ uvedl ve čtvrtek šéf lidovců.