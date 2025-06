Odchod STAN ze sálu při hlasování o nedůvěře? Nespekulujme, říká Fiala

„Jsem přesvědčen, že nás se Starosty spojuje tolik věcí, že chceme pokračovat ve vládě i po volbách,“ odpověděl na otázku, zda se nebojí, že Starostové nedají vládě příští týden důvěru. „Důvěru obhájíme.“

V úterý půjde o schůzi k nedůvěře vládě. Aby kabinet padl, muselo by pro jeho svržení aktivně hlasovat nejméně 101 z celkového počtu 200 poslanců.

„Jsme si vědomi toho, co nás spojuje,“ řekl o jednání se STAN, které proběhlo minulý týden kvůli bitcoinové kauze a které přirovnal k debatě s rodinou, když má spory. Vyloučil, že by se cokoli zametalo pod koberec.

I přes spekulace o tom, že i lidovci jsou v koalici nespokojení, pořád platí, že koalice SPOLU půjde do voleb v takové podobě a složení, v jakém momentálně je. „Poslouchal jsem, že mě řídí Blažek a já říkám ‚padni komu padni‘. Pavel Blažek odešel. Teď čteme od oponentů i od odborné obce, jak byl dobrý ministr a kolik toho prosadil,“ dodal.

Stanjura odvádí svou práci skvěle

„Kauza není nic, co by mi dělalo radost, mě to štve, byli jsme ve velmi dobré kondici, což ukazovali i mé rozhovory s lidmi. Je dobře, že jsme na to reagovali co nejrychleji a přijali zodpovědnost,“ řekl Fiala s tím, že od začátku dělá všechny kroky pro to, aby se kauza objasnila.

Co konkrétně ho štve, neuvedl. Zopakoval, že SPOLU reagovalo na kauzu rychle, což ukazuje i to, že Blažek rezignoval na post ministra spravedlnosti. Dodal, že i Blažkova nástupnice Eva Decroix má za úkol pomoct s objasněním kauzy a sestavení harmonogramu celé události.

„Kladu si otázky na motivace aktérů. Něco vím a říkám to veřejně,“ uvedl s tím, že státní orgány reagovali dobře. „Stát reagoval a ať už byli motivace pana Jiřikovského státu, tak metoda, že něco dá státu a vyčistí tím peníze, nefungovala,“ řekl s tím, že stát od Jiřikovského dar neměl přijmout.

„Stát o nic nepřišel, stát získal miliardy, ale neměl je získat tímto způsobem. Pokud jsou to peníze z trestné činnosti, měli by je dostat všichni občané a měl by je konfiskovat stát,“ uvedl.

Opozice včetně Pirátů zároveň opakovaně kritizuje postoj ministra financí Zbyňka Stanjury, který podle nich musel o daru vědět.

„Zbyněk Stanjura je ministr financí, který odvádí svou práci výborně. Vidíme to na výsledcích, jak se mu daří snižovat deficit. Stanjura dělá svou práci opravdu výborně a v mimořádně těžké době. U daru byly kompetence v gesci ministerstva spravedlnosti,“ dodal s tím, že Stanjura se o daru dozvěděl od Blažka až poté, co byl dar přijat.

3,5 procenta HDP na obranu a emisní povolenky

„Na každé debatě dostanu otázku na obranu. Občané chápou, že bezpečí je nejdůležitější věc. Pak můžeme řešit zdravotnictví a školství. Jako vláda jsme prozíravě rozhodli, že budeme navyšovat výdaje o 0,2 % HDP ročně,“ uvedl premiér na otázku zda občanům vysvětluje, co s navýšením výdajů HDP bude znamenat pro peněženky běžných domácností.

„Je dobré se bavit o tom, kde na to vezmeme. Nejen v Česku, ale i v Evropě,“ uvedl s tím, že by měla probíhat i debata o tom, jestli by peníze, která stát vynakládá na dekarbonizaci, neměly jít na obranu.

„Povolenky budou teprve zavedeny. Obchodují se, ale v malém rozsahu. Od začátku se snažíme, aby tam byl nějaký limit, který věci tolik neprodraží. Už jsme prosadili určitá opatření během našeho předsednictví,“ řekl s tím, že Česko se v Evropské unii snaží společně s dalšími zeměmi tvrdší limity. Dodal také, že emisním povolenkám nešlo zabránit.