Pavel Blažek je přemýšlivý a hodnotový člověk. Je ale dobře, že skončil, míní Fiala

„Je to člověk přemýšlivý, vzdělaný, který žil vášnivě politikou. Je to pro něj určitě těžké, ale jeho odchod z politiky považuji za správný,“ podotkl Petr Fiala.
|
Kamarádi z Brna Blažek a Daňhel. Kdo je onen klíčový muž bitcoinové kauzy
Dodal také, že Blažka zná z akademického prostředí a že byl jedním z těch, kteří ho ke vstupu do politiky přemlouvali a později ho podporoval, aby se stal předsedou ODS, ve které má Pavel Blažek momentálně pozastavené členství. „Udělal chybu a odešel, to považuji za důležité,“ míní Fiala.
„Navzdory mediálnímu obrazu je to člověk velmi vzdělaný, přemýšlivý a hodnotový člověk, který nad politikou uvažuje,“ bránil někdejšího ministra. Pavel Blažek rezignoval na pozici ministra spravedlnosti 30. května poté, co vyšlo najevo, že přijal dar v hodnotě jedné miliardy korun v kryptoměně bitcoin, který mohl pocházet z nelegální činnosti. Členství v ODS pak pozastavil o týden později.
|
Stát zaplatí za každý bitcoin „odškodné“ přes 300 tisíc, dohromady desítky milionů
V politice za sebou má nejednu kauzu. Krom lokálních brněnských se do povědomí veřejnosti dostala zejména ta z srpna 2023, kdy se v jedné z pražských hospod sešel s bývalým poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Blažek to tehdy obhajoval slovy, že byla obrovská bouřka a Nejedlého tam náhodou potkal. Za setkání si od Petra Fialy vysloužil „žlutou kartu“.