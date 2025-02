Macronův mítink pro zvané se Fialovi nelíbí. Vážnosti to Evropě nepřidá, sdělil

Šéfové vlád Británie, Německa, Polska, Itálie, Španělska, Nizozemska a Dánska mají v Paříži jednat o situaci kolem Ukrajiny poté, co americká administrativa dala najevo, že chystá jednání o příměří přímo s Ruskem bez účasti Evropanů. Přítomni budou kromě Macrona také šéfka EK Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.

„Další neformální diskuse, navíc týden po Evropské radě a pár dní před německými volbami, nikam nevedou a Evropa po další večeři vážněji brána nebude. Je třeba začít konat. V první řade revidovat Green Deal ve prospěch posílení konkurenceschopnosti, zásadně omezit byrokracii, důsledně vyhošťovat migranty, kteří se provinili proti našim zákonům, a investovat do naší obrany a bezpečnosti. Je třeba neztrácet čas a přistoupit k činům,“ uvedl premiér.

Ministr vnitra a vicepremiér Vít Rakušan (STAN) v rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že by z nepozvání Česka na konferenci ve Francii nebyl nervózní. „Bylo pozváno Polsko, podle mých informací je to s polskou delegací rovněž konzultováno a náš pohled na podporu Ukrajiny, na to, že se prostě oběť podporovat musí a agresor se nemůže nechat jen tak jednoduše vyhrát, aby naplnil všechny svoje cíle, tak tu máme s Polskem dlouhodobě stejnou. Nebral bych to nějak osobně,“ uvedl.

Schůzka evropských lídrů se bude konat poté, co zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg šokoval Evropu prohlášením, že nebude mít místo u jednacího stolu pro rozhovory o ukončení rusko-ukrajinské války.

Kellogg dodal, že Ukrajina se bude vyjednávání účastnit a s Evropou se bude konzultovat. Evropské státy, které Kyjev zbrojně i finančně podporují, jsou šokovány, že přizvány nebyly. Také Ukrajina se obává toho, zda nebude její hlas upozaděn.

Španělský premiér José Manuel Albares k obsahu dnešního jednání podle Reuters řekl, že debata bude o tom, jak zabránit tomu, aby rozhovory o Ukrajině skončily odměněním ruské agrese. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó obvinil evropské lídry, že chtějí zabránit dohodě o konci války na Ukrajině.

Během návštěvy Kazachstánu naopak přivítal jednání mezi Spojenými státy a Ruskem. V Paříži se podle šéfa maďarské diplomacie sejdou „ti, kdo neustále přilévají oleje do ohně“. Jde podle něho o „frustrované evropské lídry, kteří v uplynulých třech letech vedli chybnou strategii, jež nás přivedla do nebezpečí eskalace“.