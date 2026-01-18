„Poslední zprávy jsou, že zaklekli na Červíčka. Ten tak složí kandidaturu na prvního místopředsedu a za to bude zvolen místopředsedou řadovým,“ hlásil v sobotu ráno jeden z delegátů kongresu.
Abyste tomu rozuměli, bývalý policejní prezident, hejtman Královéhradeckého kraje a také senátor Martin Červíček byl hlavním favoritem těch, kteří se čas od času ozvali proti stylu vedení Petra Fialy a příliš si neslibují ani od jeho dlouholetého místopředsedy a nástupce Martina Kupky. Ten však udělal mocenskou dohodu s pražskou ODS.
Nevěřím, že je Kupka nositelem nutné změny. Dobře mluví, říká hladké a správné věty. Na kongresu vystoupí před lidmi, kteří ho tam přijeli volit. Delegáti vzešli z nominačních sněmů, které měl ještě v ruce Petr Fiala.