ANALÝZA: Jak kongres ODS hledal jehlu v Kupce a proč je Portlík místopředsedou

Nový předseda ODS Martin Kupka | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Petr Kolář
  20:25
Kongres občanských demokratů měl začít až za několik minut, ale informovanější delegáti už věděli, že se ani v pražském hotelu Clarion v sobotu a v neděli žádné drama neodehraje. Že vše pojede podle předem připravených „notiček“, které „rozdal“ mocenský tým okolo Martina Kupky.

„Poslední zprávy jsou, že zaklekli na Červíčka. Ten tak složí kandidaturu na prvního místopředsedu a za to bude zvolen místopředsedou řadovým,“ hlásil v sobotu ráno jeden z delegátů kongresu.

Abyste tomu rozuměli, bývalý policejní prezident, hejtman Královéhradeckého kraje a také senátor Martin Červíček byl hlavním favoritem těch, kteří se čas od času ozvali proti stylu vedení Petra Fialy a příliš si neslibují ani od jeho dlouholetého místopředsedy a nástupce Martina Kupky. Ten však udělal mocenskou dohodu s pražskou ODS.

Nevěřím, že je Kupka nositelem nutné změny. Dobře mluví, říká hladké a správné věty. Na kongresu vystoupí před lidmi, kteří ho tam přijeli volit. Delegáti vzešli z nominačních sněmů, které měl ještě v ruce Petr Fiala.

Miroslav Topolánekbývalý předseda ODS

Nejčtenější

