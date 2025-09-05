Nesmí ohrozit průmysl. Fiala vyzval opět EU k přehodnocení klimatické politiky

Autor: ,
  21:10
Premiér Petr Fiala (ODS) mluvil v pátek v Brně s předsedou Evropské rady Antóniem Costou mimo jiné o unijní klimatické politice. Je třeba ji přehodnotit tak, aby neohrožovala průmysl, uvedl Fiala na sociální síti X. Costa na stejné síti napsal, že jednání se týkalo také podpory Ukrajiny, jež čelí čtvrtým rokem ruské vojenské agresi, evropské ekonomiky či situace na Blízkém východě.
Premiér Petr Fiala a ministr životního prostředí Petr Hladik z KDU-ČSL po...

Premiér Petr Fiala a ministr životního prostředí Petr Hladik z KDU-ČSL po jednání vlády (25. června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Koalice SPOLU pořádala předvolební mítink v Praze na náměstí Míru a náměstí...
O bezpečnosti a Ukrajině jednali ve čtvrtek v Praze premiér Petr Fiala z ODS a...
O bezpečnosti a Ukrajině jednali ve čtvrtek v Praze premiér Petr Fiala z ODS a...
Porada českých velvyslankyň a velvyslanců. Na snímku premiér Petr Fiala. (25....
14 fotografií

Oba politici se setkali v Arnoldově vile v rámci Costovy cesty po členských státech unie.

„Bavili jsme se například o klimatické politice EU, kterou je třeba přehodnotit tak, aby neohrožovala evropský průmysl. Nestačí o tom ale jenom mluvit a kritizovat - naše vláda předkládá konkrétní návrhy a daří se nám pro ně získávat podporu dalších států, aktuálně například v otázce emisních povolenek ETS 2,“ uvedl Fiala. Jde o zavedení povolenek na individuální vytápění domácností fosilními palivy a rovněž na dopravu, tedy na benzin a naftu.

„Bráním Fialu tělem i holí“. Premiéra provázel protest i facky mezi voliči

Fiala sdělil, že v debatě zdůrazňoval potřebu snížení cen energií v Evropě, nastartování evropské ekonomiky a rušení zbytečných regulací a byrokracie.

„Věnovali jsme se i zahraniční politice a bezpečnosti, ať už jde o Ukrajinu, Blízký východ nebo vztahy s USA,“ dodal ministerský předseda.

Obdobně se vyjádřil Costa. „Naše dnešní výměna názorů se zaměřila na naši podporu Ukrajiny, potřebu vybudovat silnější evropskou ekonomiku a rozvíjet partnerství s našimi mezinárodními partnery. Diskutovali jsme také o situaci na Blízkém východě,“ uvedl.

Muniční iniciativa je obrovský úspěch, řekl Rutte po jednání s Fialou

Fiala přijel ke známé vile Tugendhat v Černých polích kolem 16:15, kde ho mimo jiné přivítal ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. O několik minut později dorazil i Costa. Společně si nejprve prohlédli vilu Tugendhat, poté se propojenou zahradou přesunuli k sousední Arnoldově vile. Arnoldova vila nedávno prošla rekonstrukcí za 130 milionů korun. Dům stojí v těsné blízkosti zpřístupněných vil Tugendhat a Löw-Beer, je však starší.

Costa tento týden zahájil cestu po státech EU, kde diskutuje o současném dění a budoucích prioritách unie. Cesta nazvaná Tour de Capitales má Costovi pomoci shromáždit názory hlav států a vlád a připravit půdu pro nadcházející Evropské rady a mezinárodní summity.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Evropská komise udělila Googlu pokutu téměř 72 miliard za zneužití postavení

Evropská komise potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy korun) za porušení antimonopolní legislativy. Podle EK, která mimo jiné plní funkci antimonopolního...

5. září 2025  18:46,  aktualizováno  21:40

Chat control tlačila neziskovka slavného herce, Kutcher se scházel s představiteli EU

O dohled nad konverzacemi uživatelů v rámci takzvané chat control se velmi intenzivně zajímala nezisková organizace Thorn. Vyplývá to ze zprávy evropské ombudsmanky o střetu zájmů. Zaměstnanci Thornu...

5. září 2025  21:37

Moravské zemské hnutí má číslo 2, chce obnovit samosprávu Moravy

Dvojku určil letos los pro Moravské zemské hnutí. To tradičně usiluje především o obnovu samosprávy Moravy a Českého Slezska, která zanikla v roce 1948, kdy zemské uspořádání nahradilo nové krajské.

5. září 2025  21:29

Nesmí ohrozit průmysl. Fiala vyzval opět EU k přehodnocení klimatické politiky

Premiér Petr Fiala (ODS) mluvil v pátek v Brně s předsedou Evropské rady Antóniem Costou mimo jiné o unijní klimatické politice. Je třeba ji přehodnotit tak, aby neohrožovala průmysl, uvedl Fiala na...

5. září 2025  21:10

Farage si věří, už sestavuje vládu. Obě hlavní strany se hroutí, tvrdí

Lídr britské protiimigrační opoziční strany Reform UK Nigel Farage v pátek v rámci výroční stranické konference v Birminghamu uvedl, že začne připravovat příští britskou vládu, protože se podle něj...

5. září 2025  20:59

Rebelové mají kandidátku číslo 1. Kdo za nimi stojí a co chtějí

Politická strana Rebelové je nováčkem ve volbách do Poslanecké sněmovny. Podle informací na webu re3elove.cz ji založili dva kamarádi, „kteří se shodli na tom, že letos vážně není koho volit, a...

5. září 2025  20:58

Putin a Si chtějí žít „věčně“. Šéf Kremlu to myslí vážně a podniká pro to kroky

Rozhovor ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga, kteří si ve středu na přehlídce v Pekingu povídali o nejnovějších pokrocích v biotechnologiích a možnostech...

5. září 2025  20:30

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdy se začne vysílat

Začátek druhé série oblíbené televizní soutěže se blíží. Vysílat se začne v polovině září, online předplatitelé však první díl uvidí už zkraje září. Kdo se na obrazovkách objeví a jakými pravidly se...

5. září 2025  20:20

Zemřel Petr Obdržálek, režisér Kalendária a mnoha pohádek. V ČT byl skoro 60 let

Ve věku 84 let zemřel režisér Kalendária a další televizních pořadů, dokumentů či pohádek Petr Obdržálek. Uvedla to v pátek na síti X Česká televize (ČT). Obdržálek působil i jako producent či...

5. září 2025  19:38

Na Slovensku se znovu sejdou odpůrci Fica. Po jeho návštěvě Pekingu a Ukrajiny

Slovenské občanské sdružení Mír Ukrajině, které letos stálo za mohutnými protivládními demonstracemi, svolalo na příští pátek do Bratislavy nový protest proti krokům premiéra Roberta Fica v...

5. září 2025  19:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ženám se nepomáhá. Afghánky zůstávají pod sutinami, muži se jich nesmí dotknout

Islamisté z hnutí Tálibán po devastujícím zemětřesení na východě Afghánistánu žádají svět o pomoc. Sami ji však mnoha zasaženým upírají – ženám. Ty popisují, že je mužští záchranáři odmítají ošetřit,...

5. září 2025  19:11

V EU by bylo líp, naznačují Norům politici. Volby zastiňuje přízrak Trumpa i Gazy

Premium

Norsko za několik dní čekají parlamentní volby a opět před nimi ožívá otázka vstupu do Evropské unie. Část politické scény tvrdí, že díky členství by země nyní měla lepší celní podmínky s USA....

5. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.