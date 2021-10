Růst cen energií nechceme řešit snížením DPH, to není cesta, řekl šéf ODS Fiala

Odmítl například cestu snižování DPH, kde se uvažuje i o možnosti, že daň bude nulová. „Snížení DPH na nulu se v tuto chvíli ještě nynější vládě nemůže podařit. A nepovažuju to za nejlepší cestu. Působí totiž na všechny, i na ty, kteří mají fixovanou cenu energií například na tři roky a nepotřebují finanční pomoc nyní. Cesta prostřednictvím DPH není dobrá. Když to razantně snížíme, tak to budeme muset zase jednou zvýšit. Příspěvek na bydlení je tedy podle mého správnou cestou. Balíček od vlády Andereje Babiše nepřevezmeme,“ dodal.

„Stát má z emisních povolenek k dispozici asi 20 miliard korun a ty by se měly použít pro lidi, kteří se ocitnou v potížích a na věci, které nám pomohou, abychom to zvládli,“ řekl Fiala.

Návrh rozpočtu odmítneme

„Rozpočet vytvořený vládou Andreje Babiše se nedá v této podobě schválit. Pokusíme se nový návrh vytvořit co nejdříve a doufám, že rozpočtové provizorium bude pouze v řadě týdnu. Pokud se však bude jmenování nové vlády prodlužovat, bude to jedině špatně,“ uvedl Fiala.

Programové priority

Fiala zmínil, že personální otázky a obsazení Poslanecné Sněmovny bude řešit až v další fázi. Nyní je důležité, aby se domluvil s koalicí Pirátů a STAN na programu, který musí všemu předcházet. „Jednání o personálních věcech jsou teprve před námi,“ doplnil Fiala.



Fiala se také vyjádřil k aktuální hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana. „Do 8. listopadu musí být jasno, zda může prezident vykonávat své pravomoci, do té doby se tak moc neděje. Po lidské stránce je potřeba respektovat, že každý člověk má právo na to se léčit. A poslední stránka, je strašné co se tady děje,“ řekl o informování Hradu Fiala.

„Vůbec nechápu, proč Vondráček do nemocnice chodil, za nemocným člověkem na jednotce intenzivní péče. Máme čas, do 8. listopadu nejsou potřeba aktivní kroky pana prezienta, Sněmovna by se 8. listopadu stejně sešla tak jako tak i bez této návštěvy.“