Pomozte nám s německými platy, vyzývá odboráře Fiala. Ti zvou ODS do svých řad

Představa, že strana, která se sama označuje za pravicovou, vyzývá odboráře k tlaku na soukromý sektor, zní sice jako vtip. Vyplývá to ale z korespondence mezi Středulou a Úřadem vlády, za který odpovídal ředitel odboru strategie a analýz a Fialův poradce Jakub Kajzler. Jeho list si pak sami odboráři začali přeposílat pro pobavení na sociálních sítích.

Vše začalo Středulovým listopadovým požadavkem na premiéra Petra Fialu a ministra práce a sociálních věcí z KDU-ČSL Mariana Jurečku, aby s ním jednali o zvyšování mezd. „Vyzvali jsme dvakrát písemně premiéra a ministra práce, který je zodpovědný za růst platů, abychom pokračovali o vyjednávání o platech. Protože poté, co si politici zvýšili platy o sedm procent a zaměstnancům – v uvozovkách – o pět procent, považujeme situaci za nefér. A chceme, aby se vyjednávalo dál, aby přidali lidem to stejné jako sobě,“ popsal iDNES.cz Středula.

Druhý dopis představitelům vlády sepsal až poté, co premiér Fiala v České televizi sliboval dorovnání platů na německou úroveň. „Já potřebuji osm let a budeme mít platy jako v Německu a budeme mít univerzity ve špičce a špičkové firmy. A už nebudeme žádná montovna,“ řekl tam Fiala. „Napsali jsme, že by se nám to také zamlouvalo a že chceme tento jeho cíl pomoci naplnit,“ reagoval Středula.

Podívejte se na kompletní znění dopisu:

Strohou odpověď na oba požadavky poslal šéfovi ČMKOS premiérův poradce a šéf odboru strategie a analýz Úřadu vlády Kajzler ve čtvrtek 5. prosince. Z první části odpovědi je patrné, že o dalším navyšování platů zaměstnanců teď Fiala s Jurečkou jednat nechtějí. „Co se platů zaměstnanců ve veřejné správě týče, vláda drží dohodu uzavřenou mezi členy vlády a odborových organizací a od ledna 2025 navýší tarify o 1 400 Kč. Pro tuto částku jsou zajištěny prostředky v návrhu státního rozpočtu na rok 2025,“ napsal Kajzler.

V druhé polovině oficiální odpovědi z Úřadu vlády pak premiérův poradce doslova píše: „Co se týče přibližování úrovně českých mezd k úrovni německých mezd, jeho tahounem by měly být mzdy v soukromém sektoru. Předpokládám proto, že odbory uplatní své pravomoci při kolektivním vyjednávání s příslušnými zaměstnavateli.“

Předseda ČMKOS Středula byl touto částí odpovědi konsternován. Kajzlerův list tak začal kolovat mezi odboráři na sociálních sítích. Sám Josef Středula se výzvě z Úřadu vlády směje. „Teď z jejich strany očekávám další krok. Tím by mělo být to, že celá ODS vstoupí do odborů a bude nám pomáhat v našem cíli, aby v Čechách skončila levná práce. To si myslím, že je fér očekávání,“ konstatoval pro iDNES.cz.