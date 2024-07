Bilion do konkurenceschopnosti. Méně dotací, víc úvěrů, říká Fiala

„Česko musí lépe cílit na to, do čeho investuje,“ řekl v pondělí premiér Petr Fiala po jednání vládního výboru pro strategické investice. Pracovat se podle něho musí také se změnou demografické křivky, zejména se stárnutím populace. Do investic má jít v následujících deseti letech až jeden bilion korun.