Česko ochrání Slovensku jeho vzdušný prostor, oznámil Fiala. Začne 1. září

Česko schválí pomoc Slovensku s dočasnou ochranou vzdušného prostoru. V pořadu Otázky Václava Moravce to oznámil premiér Petr Fiala. Ochrana by mohla začít 1. září. O pomoc požádal v červnu slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Fiala i jeho slovenský protějšek Eduard Heger prohlásili, že chtějí ratifikovat vstup Finska a Švédska do NATO co nejdříve.