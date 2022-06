Co se stane, když nám Rusko vypne plyn? Fiala odpovídal na dotazy dětí

Speciální tiskové konference, která se odehrávala v Hrzánském paláci, se kromě premiéra, ministra a velvyslance zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Právě budovu dětem Fiala představil jako první předtím, než došlo na dotazy. „Vítám vás tady v Hrzánském paláci, to je jedna z budov, která patří Úřadu vlády, pořádá se tady řada konferencí,“ popsal budovu na pražských Hradčanech.

„Teď máme takovou radostnou příležitost, že se tady setkáváme s vámi. Absolvoval jsem stovky tiskových konferencí, ale napamatuji si na žádnou, která by byla takováto,“ přivítal děti.

Žákům prvního stupně Fiala poděkoval za to, že zvládli období pandemie covidu-19 a připomněl, že sám zažil uhelné prázdniny. „Mně se to nejdřív hrozně líbilo. Jenže my jsme tehdy neměli školu, mohli jsme se stýkat s kamarády, mohli jsme si dělat, co jsme chtěli,“ řekl s tím, že v době pandemie současné děti takovou možnost neměly.

„Mám radost, jak dobře jste to s pány učiteli a paními učitelkami zvládli,“ dodal s tím, že nyní už je vše v pořádku. Připomněl i válku a poděkoval českým i ukrajinským dětem.

Právě o válce mluvil i ukrajinský velvyslanec Perebyjnis. V češtině dětem popsal situaci na Ukrajině. „Dospělí si vymysleli tento svátek, aby si připomněli důležitost toho, že vás musí chránit před zlem, ale bohužel ne vždy se nám to daří. Jsou místa na této zemi, kde kvůli tomu, že máme špatné sousedy, zuří válka. A mezi těmito zeměmi je i Ukrajina. Děti spolu s dospělými se musí schovávat ve sklepech nebo v metru, některé děti musely odjet do zahraničí do přátelských zemí včetně České republiky,“ uvedl.

„Někteří rodiče vašich spolužáků jsou vojáci nebo vojákyně. Já bych vás chtěl poprosit, abyste je podporovali a děkuji, že se s nimi kamarádíte, dáváte jim třeba propisky nebo sešity. Je to velmi důležité,“ řekl dále.

V ukrajinštině pak svým malým krajanům vzkázal, že nemají zapomínat, že jsou příslušníky velkého ukrajinského národa, který nyní hrdinsky bojuje. Současně ale mají být vděční České republice za to, jak je přijala. „Čerpejte zkušenosti o tom, jak fungují evropské instituce,“ poradil dětem s tím, že jednou mohou být ony těmi, kdo budou v jejich čele na Ukrajině.

Co bude bez plynu, jak se máte?

Zástupci vlády zodpovídali především otázky na integraci Ukrajinců v Česku. „Co bude s ukrajinskými děti, které se nedostanou do škol?“ zeptala se třeba jedna z holčiček. Fiala reagoval s tím, že do českých škol se v současné době mohou dostat všechny ukrajinské děti. „Ano, může nastat trochu problém tady v Praze, ale my se na to připravujeme, zrovna ráno jsme pracovali na zákonu, který se jmenuje Lex Ukrajina 2, který umožní, aby se všechny ukrajinské děti dostaly do českých škol,“ připustil.

Padla třeba i otázka na to, jak se účastníci konference mají. „Já se mám výborně, díky za optání,“ odpověděl dívce Fiala. Gazdík řekl, že skvěle, a připomněl, že je ještě čeká jednání vlády, doufá ale, že premiér bude na ministry hodný a skvěle se bude mít dál.

Některé otázky však byly náročnější. „Co by se stalo, kdyby nám Rusko vyplo plyn?“ tázala se jedna z žaček. „Bude to pro nás těžké, protože jsme hodně závislí na ruském plynu,“ reagoval Fiala. Připomněl, že vláda dělá vše pro to, aby se závislosti zbavila. „Vláda nakoupila nějaké množství plynu, současně naplňujeme zásobníky, abychom ho měli na nejbližší měsíce dostatek, i kdyby nám jej Rusko přestalo posílat,“ řekl.