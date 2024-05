Fiala podepisoval knihu, aktivisté za Palestinu ho nepustili ke slovu

„Přestaňte obhajovat zločince! Stydím se za Česko, stydím se za svého premiéra, podporujete genocidu v Palestině naším jménem, popíráte existenci státu“ křičela aktivistka na Fialu.

„Sedm měsíců vraždí děti na území menším než Praha, žádná válka tam není. Nevíte nic o tom co uznává česká republika, zatahujete nás do vzpoury. Máte na rukou palestinskou krev, pojďte nám k tomu něco říct,“ pokračovala za podpory dalších aktivistů.

Dav podporovatelů Petra Fialy opáčil skandováním „Ať žije Izrael!“. Premiér sám se k situaci nijak nevyjádřil a požádal zájemce o fotografii a podpis, aby individuálně přistupovali a mohli hovořit v klidu.

Knihu tvoří hlavně projevy premiéra Fialy u různých příležitostí. Vedle mimořádného projevu na začátku války na Ukrajině si čtenáři mohou připomenout například premiérovu řeč z Poslanecké sněmovny, kdy opozice usilovala o vyslovení nedůvěry jeho vládě.

„Knihu jsem dával dohromady poměrně hodně dlouho. Myslím, že by mohla lidem i médiím přiblížit, jak a proč jsme se v průběhu těch dvou náročných let rozhodovali,“ řekl premiér.

Ke knize se vyjádřil i jeden z editorů knihy a blízký přítel Fialy František Mikš. „Jsem překvapený, že je vás tady tolik, to se na běžných autogramiádách nestává,“ chválil publikum.

„Petr Fiala o sobě říká, že patří k těm, kteří věří v sílu slova, v to, že věty mohou a mají dávat smysl a jejich prostřednictvím se dá něco sdělit a věří ve význam knih. Andrej Babiš mobilizuje společnost větami, které smysl nedávají, nevím, jak se mu to daří,“ komentoval Mikš.

Kniha Petra Fialy je podle něj symbol a gesto vlády, aby dala občanům najevo, že jí na nich záleží. „Musíme počkat, až si doba sedne a pak můžeme knihu otevřít. Je to věc k velké diskuzi, co vláda udělala dobře, co zas tak dobře neudělala, co vyřešila, co vyřešila třeba jinak, než původně chtěla. Vydáváním knih politik rozhodne nezíská sympatie, ale dává se naopak všanc,“ dodal.