Mynáře bych neodvolal, řekl Fiala a později otočil. Není ranař, míní politolog

Jméno Vratislava Mynáře se v médiích skloňuje v poslední době více a více. Nejprve v souvislosti s prohlášením, že Miloš Zeman při posledním převozu do nemocnice nebyl v bezvědomí, nýbrž usnul, později kvůli nedovolené návštěvě Radka Vondráčka u prezidenta, při níž Mynář sehrál důležitou roli převaděče.

Když potom předseda senátu Miloš Vystrčil v pondělí večer sdělil, že má Mynář od 13. října k dispozici zprávu Ústřední vojenské nemocnice, podle níž není prezident schopný výkonu své funkce, stal se Mynář samotným středobodem pozornosti. Boj o jeho odvolání se naplno rozhořel v úterý ráno.

Celou kauzu odstartoval Petr Fiala, který na položenou otázku Radiožurnálu, zda by Mynáře odvolal v případě, že bude premiérem a poslanci i senátoři odhlasují aktivaci článku 66 Ústavy ČR (v takovém případě by Kancelář prezidenta republiky spadala do gesce premiéra) odpověděl, že by jej ve funkci ponechal.

„Přiznám se, že nad některými kroky kanceláře prezidenta republiky kroutím hlavou, ale nad tímto jsem nepřemýšlel. Podle mě jsou nyní důležitější věci,“ řekl Fiala. Poté, co premiér Andrej Babiš skrze iDNES.cz vyzval Mynáře k rezignaci nebo jej z funkce v případě aktivace článku 66 odvolá, změnil Fiala názor.



Proč podle vás Petr Fiala tak rychle změnil názor?

Nechce být tím umírněným, který rozhoduje pomaleji, méně razantně. Nechce v tom zůstat stoupencem Miloše Zemana. Myslím si, že ta reakce jednak zjišťuje, jaká je veřejná nálada, která se posouvá vůči té velké skepsi a naštvanosti. A nechce být druhý za Andrejem Babišem, s polovičatými řešeními, ten váhající. Babiš si teď drží žraločí taktiku a snaží se přijít s razancí a připomenout, že měl ke kancléři výhrady. Fiala si navíc uvědomuje, že takto silné prohlášení si bude žít svým vlastním životem.

Co to o budoucím kandidátovi na premiéra vypovídá?

Jednak je tam filozofický odstup, že není ranař, řezač. Ten, který jde okamžitě pro ostrý titulek, ale vyhodnocuje si to s odstupem a pozvolněji a myslím, že teď je to o prioritách, kterou teď je sestavení vlády a většiny.

Soustředí se na dotažení vlády, personálií a pokud možno rychlou přípravu vlády, aby jakmile se sněmovna svolá, mohl okamžitě nastupovat s programovým prohlášením a ideálně pokud možno rychle dosáhnout jejího jmenování.

Uživatelé sociálních sítí už Fialovi názorový kotoul vyčítají. Může to do budoucna ovlivnit jeho vnímání u společnosti?

Myslím, že ne. Není to tak zásadní a není to klíčové téma. Lidé budou Fialu posuzovat podle toho, jestli bude mít připravenou vládu, jestli hlasování proběhne hladce, jak bude vystupovat a hlavně si myslím, že ho budou posuzovat podle ekonomiky, premiérského počínání a případně nálady ve společnosti. Voliče více zajímá, kdy bude vláda, jak bude vládnout a jaké a na kom bude dělat ekonomické škrty. Do koho řízne.

Jak jste sám zmínil, premiér Babiš má nyní žraločí taktiku a můžeme u něho pozorovat změnu postojů a chování. Může to souviset s tolik probíranou kandidaturou na prezidenta?

Jednak si myslím, že ji zvažovat bude a že do toho promlouvá a zároveň změna strategie logicky souvisí s tím, že chce přepólovat kampaň. Chce komunikovat jako opozičník, nechce jít do ztracené varty toho, že nezíská podporu a pak to budou moci někteří vůči němu otáčet, že z něj mluví frustrace.

Nemožnost sestavit jiný scénář je postavena jako určitý předpoklad, silná stránka, gesto, že ustupuje a vytváří si předpolí na jasnou opoziční kritiku nově vznikající vlády.

Čekal jste jeho proměnu tak rychle, nebo to může souviset se špatným stavem prezidenta Zemana?

Proměna je logická a je umocněna tím, že prezident je ve stavu nemocných a v tomto stavu ještě dlouho bude. Myslím, že z toho titulu ví, že to bude o tom, jak bude vystupovat on sám, jestli bude neustále energický a jestli bude udávat tempo, témata a razanci.

Nemůže mu tato razance u lidí jako je Mynář, kterého chce odvolat, naopak před případnou budoucí volbou prezidenta uškodit?

Sází na to, že nejpozději do roka se situace proměňuje a bojuje o další perspektivu, bojuje o to, aby převzal dědictví prezidenta, ale zároveň se vůči některým tématům či osobám vydistancoval, nemluvě o tom, že využívá i situace. Dlouhodobě má vůči Mynářovi výhrady, takže využívá, že to může vrátit i s úroky.