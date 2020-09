Do zoo nechodím. Kvůli špatným osobním vztahům, říká bývalý ředitel Fejk

O jeho polistopadové kariéře by se dal natočit docela zajímavý film. V divokých 90. letech byl Petr Fejk majitelem a manažerem tehdy populárního pražského rockového klubu Belmondo. Poté – aniž do té doby měl jakoukoli zkušenost se zvířaty – vedl třináct let pražskou zoo a udělal z ní jednu z deseti nejlepších zahrad na světě. Byl na vrcholu popularity.