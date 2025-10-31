Vzácná nemoc mění influencera v „kámen“. Bez asistenta nezvládne téměř nic

Na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou Stounman29, která odkazuje na jeho diagnózu. Progresivní onemocnění Fibrodysplasia ossificans progressiva, které je známé jako syndrom zkamenělých lidí, postihuje jen několik stovek lidí na celém světě. V Česku jde o jednotky případů.
Jde o genetickou poruchu pojivové tkáně, při které se svaly, šlachy a vazy postupně mění v kost. Tvorbu dalších kostí může způsobit i chirurgické odstranění přebytečných kostních výrůstků. „Můj pohyb je proto stále více omezený a jsem odkázaný na elektrický vozík,“ říká Petr Burda. Žije také s diabetem prvního typu a lupénkou.
Do sbírky pro Petra Burdu můžete přispět ZDE.
Burda svůj život sdílí na sociálních sítích TikTok a Instagram, kde má přes 100 tisíc fanoušků. „Negace je kolem nás až moc. Kdybych se jen litoval, nikdo by mě nechtěl poslouchat,“ líčí. Dál navíc hraje ve známé kapele The Tap Tap a dokud to bylo možné, pracoval v online marketingu.
Ačkoliv pobírá příspěvek na péči a invalidní důchod, není to dostatek na udržení důstojného života. Asistence vyjde na více než 40 tisíc korun na měsíc a pokryje jen zhruba 11 hodin denně. „Zbytek musím zvládnout sám, což je čím dál těžší. Snažím se zároveň i pracovat, avšak od června jsem o práci přišel,“ vysvětluje Burda. Pomoc, kterou potřebuje, by ho měsíčně vyšla na 70 tisíc korun.
Bez pomoci asistenta už Burda podle svých slov nezvládne prakticky nic. Pomoc potřebuje například při oblékání, hygieně, jídle, nákupech, úklidu i při vstávání. Asistent je nutný také při polohování, které může zabránit proleženinám.
„Když jsem doma sám, je to takový polovičatý život,“ říká Burda. „Moje rodina by mi ráda pomohla, ale bydlí daleko ode mě a já chci žít svůj život tam, kde mám vybudované zázemí,“ dodává.
Nyní se na platformě Znesnáze21 snaží vybrat 500 tisíc korun. Částka by měla pomoci zaplatit jeden rok osobní asistence, bez které se neobejde. „Pomůžou mi zachovat důstojnost, samostatnost a možnost být součástí běžného života, i když má nemoc neustále postupuje,“ říká Burda.