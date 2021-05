Teď tady chvíli jsem, zvěstoval Arenberger s cílem zlepšit komunikaci

„Jako dlouholetý popularizátor vědeckých informací pro širokou veřejnost jsem slíbil, že budu komunikovat s novináři a s uživateli sociálních sítí. To jsem také dodržel,“ řekl Arenberger v úterý dopoledne v úvodu tiskové konference, kde oznámil svou rezignaci.

Mířil tak na zlepšení komunikace skrz svůj twitterový účet, kam pravidelně stávající ministr zdravotnictví přidával příspěvky, směrem k veřejnosti. Na změny na poslední chvíli a špatnou komunikaci si v řešení covidové situace dlouhodobě stěžovala nejenom opozice.



„Ministři se střídají jako apoštolové na Orloji, ale jedna jistota zůstává - to, co již bylo oznámeno, bude na poslední chvíli změněno. Více než 13 měsíců od prvního případu koronaviru u nás, ale komunikace stále stejně mizerná a důvěra občanů klesá a klesá...,“ napsala dříve předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Na svém Twitteru nyní již bývalý ministr přidával příspěvky pravidelně. „Zdravím celej Twitter. Teď tady chvíli jsem, snažil jsem se vám na nějaký věci odpovědět a když mi zase napíšete, tak se pokusím zase na to mrknout a pokusím se odpovídat, poradit,“ přidal v pátek příspěvek na svůj oficiální Twitter Arenberger.



Petr Arenberger @PArenberger Právě jsem na mimořádné videokonferenci ministrů zdravotnictví Evropské unie. Pochlubil jsem se, jak rychle se nám daří očkovat. Spolu s ostatními teď řešíme, jak to bude s očkováním v letech 2022 a 2023. https://t.co/u1SiA129zC oblíbit odpovědět

O den dříve v přidaném příspěvku uvedl, že Českou republiku vyzdvihl během mimořádné videokonferenci ministrů zdravotnictví Evropské unie. „Pochlubil jsem se, jak rychle se nám daří očkovat. Spolu s ostatními teď řešíme, jak to bude s očkováním v letech 2022 a 2023,“ oznámil.

Pravidelně informoval o krocích, které souvisely s aktuální situací okolo nemoci covid-19. Opakovaně vyzýval občany České republiky k registraci k očkování, a to pravidelně podle skupin, pro které se registrace otevřela.

Petr Arenberger @PArenberger Provozovny služeb se zítra ráno otevírají. Co potřebujeme k tomu, abychom mohli dovnitř‍♀️? https://t.co/GwOE2EZnFp oblíbit odpovědět

Mimo jiné ministr zdravotnictví informoval i o činnostech, které jsou v jeho kompetenci a přímo nesouvisejí s řešením situace okolo nemoci covid-19. „V poslední době to mohlo někdy vypadat, že lékaři řeší jen covid. To ale není pravda. My doktoři musíme souběžně léčit i další nemoci. Dnes jsem měl schůzku se zástupci odborností, které se věnují onkologickým pacientům,“ napsal Arenberger.



Petr Arenberger svoji rezignaci z funkce oznámil v úterý dopoledne na tiskové konferenci. Podle premiéra Andreje Babiše konec ve funkci odůvodnil tím, že byl společně s celou rodinou pod tlakem.



Čtvrtého ministra zdravotnictví, který byl ve funkci během koronavirové pandemie, na postu nahradí v září odvolaný Adam Vojtěch. Druhý ministrem se stal epidemiolog Roman Prymula, který skončil poté, co navštívil restauraci na Vyšehradě, která měla být podle vládních nařízení uzavřená.

Nahradil ho Jan Blatný. Ten skončil zhruba po pěti měsících ve funkci. Rozhodnutí označil Blatný za politické, na které má předseda vlády právo. Babiš politický důvod popřel.