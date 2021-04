Otevřeme školy, vše ostatní počká, říká ministr zdravotnictví Arenberger

Pane ministře, opoziční poslanci požadují, abyste se skončením nouzového stavu představil plán rozvolňování. Už ho máte připravený? Kdy a co se bude rozvolňovat?

Plán připravujeme, takže teď není co představovat. Já jsem se navíc díval i na stávající dokumenty, které byly k dispozici v rámci PSA, tak i opoziční dokumenty, které byly označovány jako lepší. Já tam vidím zásadní problém, že jsou tam uvedena data, a nedovedu si představit, že někdo je schopen ovlivnit biologické agens (faktor), které se ještě v čase mění, tak aby mohl říci, co se přesně stane v který den. To je ambice, kterou nemůžeme mít, to medicínsky neodpovídá. Když jdete na operaci s kyčelním kloubem, operatér vám řekne, že běžně lidé odcházejí za pět dní na rehabilitaci, ale může se kdykoli stát jakákoli komplikace. A to je voda na mlýn kritikům – tak oni nám řekli, že to bude, a vidíte, zase to nesplnili.

Když už pustíte děti do škol, musíte zvažovat, že mají nějaké kroužky. Pokud začnete míchat jednotlivé třídy tím, že odpoledne se scházejí s jinými skupinami, je to zase epidemiologická zátěž.