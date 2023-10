„Držela jsem si sukni.“ Předsedu Nejvyššího soudu kritizují za vtipy o znásilnění

Prezentace, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici, vedle výkladu o profesní etice, proloženého citáty Sokrata, Marka Twaina či Margaret Thatcherové, obsahuje také například snímky, na kterých je uvedeno: „Obžalovaný, chcete říct něco na svoji obhajobu?“ – „Snad jen to, že kdybych měl u sebe baterku, tak by se to nestalo!“

Když se snímky dostaly na veřejnost, sklidily okamžitě kritické reakce ze strany veřejnosti i odbornic a odborníků na sexualizované násilí.

Angyalossy na dotaz, jak byly myšleny, popsal situaci: „Všechny příspěvky v mé sto sedmi stránkové prezentaci byly striktně určeny pouze pro justiční kandidáty, kteří se v budoucnu stanou soudci a budou řešit mimo jiné otázky související se sexuálním násilím.“

Dodal, že jeho přednáška je učena pro odborníky, kteří nejsou oběťmi trestné činnosti, ale naopak ji budou řešit a musí se ji naučit řešit správně. „Cílem přednášky, která trvá několik hodin, je proto přiblížit účastníkům semináře různé situace, které je mohou potkat v praxi,“ vysvětlil.

„Ze své praxe trestního soudce vím, že se v soudní síni při řešení závažných trestných činů setkají i s absurdními tvrzeními, která přiblížil na zmíněných stránkách prezentace. Na nich jsem poukázal na způsoby, jak by k tomu soudce měl přistupovat,“ doplnil také.

Snímek z přednášky Petra Angyalossyho.

„Kontext není. Byly to prý ‚vtipy na oživení dlouhého výkladu‘,“ popsal na síti X jeden ze studujících. „Žen byla většina. Neozval se nikdo. Do tváří jsem většině neviděl, ale přišlo mi, že převážná část osazenstva vyjadřovala různou míru pobavení,“ dodal.

Prezentace je v kompetenci vyučujícího

Ludmila Vodáková z Justiční akademie, kde Angyalossy učí, zaslala redakci anotaci kurzu. V ní stojí, že Základy profesní etiky soudců jsou úvodním seminářem pro nově přijaté justiční kandidáty, který má sloužit k jejich seznámení s obecným fungováním justice a postavením a rolí soudce. Obsahem semináře je také část věnovaná základům profesní etiky.

„Prezentace k seminářům je výhradně v kompetenci přednášejících,“ uvedla s tím, že na další dotazy odpovídat nebude.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka na dotaz iDNES.cz uvedl, že zjistí, zda se případ začal řešit.

Irena Hulova @IrenaHulova Tohle je fakt na bliti. Vtipy pro oziveni “nudneho vykladu” ze seminare “Zaklady profesni etiky soudcu”. @_KarelDvorak & @blazek_p muzete se prosim na to podivat? Tohle je absolute nepripustne. https://t.co/uEWVGWcj8M oblíbit odpovědět

Podobné vtipy nepřekvapily advokátku a specialistku na trestní a rodinné právo Lucii Hrdou. „Bohužel mě to nepřekvapilo. Už jsem se setkala s tím, že se právníci mají sklon vyjadřovat podobným způsobem. Je to ale nevhodné, protože to upevňuje stereotypy týkající se victim blamingu (obviňování) obětí závažné trestné činnosti. Místo toho by bylo lepší, kdyby se soudci vzdělávali,“ uvedla.

Jak dříve přiblížila, u advokátů není viktimologie – nauka o chování obětí – součástí základního vzdělání. Soudci pak mají systém dobrovolného vzdělávání, takže si jej doplňují na dobrovolné bázi, například právě na Justiční akademii, kde Hrdá také školí.

Pochopení principů viktimologie a práce s obětmi sexualizovaného či domácího násilí pomáhá předcházet zmíněné sekundární viktimizaci, tedy dalšímu traumatizování oběti například ze strany policie, advokátů nebo právě soudců.

Nepředpokládám, že přednáška někoho odradí

„Tohle je absolutně nepřípustné,“ uvedla na síti X například Irena Hůlová z organizace Amnesty International. Ta se dlouhodobě věnuje osvětě o sexualizovaném násilí, včetně kampaní za redefinici znásilnění.

„Roky práce neziskových organizací, které pomáhají přeživším, stovky hodin strávené na redefinici znásilnění a za ratifikaci Istanbulské úmluvy, výzkumy, panely, konference. A takhle vypadá prezentace?“ dodala vědkyně Vanda Černohorská.

„Nepředpokládám, že by byl budoucí soudce tímto vystaven sekundární viktimizaci, případně, že by ho má přednáška odrazovala od nahlášení trestného činu sexuálního charakteru,“ dodal na závěr své odpovědi Angyalossy.

Angyalossy je od května 2020 předsedou Nejvyššího soudu, dříve zastával funkci šéfa senátu trestního kolegia. Na Nejvyšším soudu působí od roku 2017. Soudcem je od roku 1996, začínal jako předseda senátu u Okresního soudu v Olomouci. Od roku 1999 byl předsedou senátu olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě. Na Vrchním soudu v Olomouci byl od roku 2004.