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Pětiletý Jindra s akutní leukemií hledá dárce kostní dřeně. IKEM spouští kampaň

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  11:55

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Jindrovi Ondrejkovi lékaři diagnostikovali akutní leukemii typu T-ALL krátce před pátými narozeninami. | foto: Archiv rodiny

Pětiletý Jindra si ještě před několika týdny užíval na dovolené s rodiči ve Španělsku. Během jednoho odpoledne se mu ale začalo dělat zle, bolelo ho břicho a cítil se unaveně. Španělští lékaři chlapce vyšetřili a určili diagnózu – akutní leukemie. Chlapec se nyní léčí v pražském Motole, po neúspěšné chemoterapii ale potřebuje transplantaci kostní dřeně. Pražský IKEM proto spouští kampaň, aby našla vhodného dárce.

Pětiletý Jindra neměl žádné dlouhodobé zdravotní potíže. O tom, že by mohly nějaké přijít, nenasvědčovala ani rodinná anamnéza. O to větší šok prožil on a jeho rodina před několika týdny na dovolené ve Španělsku, kde se mu udělalo špatně. Lékaři později zjistili, že trpí akutní leukemií typu T-ALL.

Akutní T-lymfoblastická leukemie je agresivní nádorové onemocnění krve, při kterém tělo tvoří nadbytek nezralých T-lymfocytů (typ bílých krvinek). Pacient trpí únavou a slabostí způsobenou nedostatkem červených krvinek. Časté jsou infekce a horečky způsobené oslabenou imunitou.

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Malý Jindra už absolvoval třicetidenní cyklus chemoterapie. Ta ale nebyla příliš úspěšná. Chlapec nyní potřebuje najít vhodného dárce na transplantaci kostní dřeně. Zda bude vhodným dárcem někdo z příbuzných, se rodina dozví přibližně za týden. Jindrovi rodiče se proto snaží oslovit i veřejnost.

„Možná právě vy jste ten člověk, který jím může být. A pokud to nebudete zrovna vy, váš zápis do registru dárců kostní dřeně může jednou pomoct jinému pacientovi,“ vyzývá rodina ty, kteří uvažují o pomoci pětiletému Jindrovi.

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Pražský IKEM na podporu Jindy spouští náborovou kampaň. Zájemci, kteří se chtějí nechat zapsat do Registru dárců kostní dřeně, mohou využít akce, která se bude konat 14. až 18. září přímo v areálu IKEMu od 7 do 15 hodin. Dárci musí být ve věku 18-41 let, musí vážit alespoň padesát kilogramů a musí být ve výborném zdravotním stavu bez dlouhodobé medikace.

Během registrace lékaři zájemcům o darování odeberou tyčinkou stěr z úst. Registrace je rychlá a bezbolestná.

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