Pětiletá Anežka zápasí s vzácným typem rakoviny. Lidé jí darovali naději na zázrak

Tomáš Lánský
  18:57
V rodině Švehlových ze Cvikova mají hned tři její členové vážnou nemoc. Otec, matka – a teď i malá Anežka. Musejí bojovat s vlastní chorobou a je potřeba se postarat o zbylé děti. Zatímco otec Jaroslav bojuje se vzácnou klastrovou bolestí hlavy a maminka Klára se v roce 2024 dozvěděla diagnózu rakoviny, osud si připravil tu nejtěžší zkoušku i pro jejich pětiletou dcerku Anežku.

Dívenka může podstoupit drahou léčbu díky sbírce. Lidé vybrali 4,5 milionu. | foto: Archiv rodiny

Ta na startu svého života zná nemocniční pokoje lépe než mnozí lékaři a sestry. Příběh holčičky, která miluje jednorožce a malování, dnes dojímá celé Česko pro neuvěřitelnou sílu a dobrotu, kterou probudil v tisících cizích lidí. Ti děvčátku zaplatili drahou léčbu v zahraničí.

Ale zpět na začátek. Anežka se narodila s velkým mateřským znaménkem na hlavičce. Lékaři ho hlídali, výsledky byly dlouho v pořádku. Jenže ve čtyřech letech se znaménko začalo měnit. Diagnóza zněla jako rozsudek smrti – vrozený zhoubný melanom. Agresivní typ rakoviny, který postihuje jedno dítě z milionu.

Následoval kolotoč, který by zlomil i dospělé muže. Operace, při které Anežce vzali kůži z poloviny hlavy a nahradili ji štěpem ze stehna. Smíření se s tím, že na jedné straně už jí nikdy nevyrostou vlásky. Ozařování, chemoterapie, imunoterapie. Odebrání uzlin z krku. Nic nezabíralo. Nádor byl rychlejší. Onkologické kliniky už mohly děvčátku nabídnout jen paliativní léčbu, tedy zmírnění bolestí.

Zhroutit se nemám nárok

„To se stalo dva dny před Vánocemi,“ vzpomíná na loňský rok Jaroslav Švehla. Zastavil se mu svět. Sám trpící bolestmi hlavy, s nemocnou manželkou doma, musel skončit v práci. Dělal starostu ve Cvikově. Ale nevzdal se. „Máme ještě další dvě děti, takže to nemůžu vzdát. Zhroutit se prostě nemám nárok,“ dodává. Ale zároveň připouští, že zažíval nejtěžší okamžiky v životě.

„Sedím sám v Praze v nějakém pronajatém apartmánu, kde čekám, jak dopadne další operace Anežky, mlčky bloumám po městě, zatímco doma mám další děti, které na mne čekají,“ vybavuje si krušné chvíle.

Roky bolestí, bezradní lékaři. Půl milionu Čechů trápí vzácné nemoci, často trpí i děti

Sílu mu paradoxně dodala odvaha vlastní dcery, kterou prokázala během léčby. „Zvládla náročné magnetické rezonance bez anestezie. Když jsem kvůli své nemoci byl na rezonanci sám, přepadla mě panika, chtěl jsem zmáčknout to tlačítko, aby vás vysunuli ven, ale vzpomněl jsem si na Anežku. Jak to dala na pohodu,“ začne plakat při vzpomínce.

Právě v tom nejtemnějším okamžiku, na silvestra, přišla zpráva od profesora Jaroslava Štěrby z Kliniky dětské onkologie ve Fakultní nemocnici Brno. Existuje cesta. Složitá. Experimentální léčba dendritickými buňkami.

Tři cykly terapií

Metoda, při které lékaři vezmou Anežčinu krev a v laboratoři pomocí genové terapie naučí její vlastní buňky, aby jako vycvičení zabijáci poznaly a zničily nádor. Krev „naučená“ bojovat s nádorem se vrací zpět do těla jako vakcína proti rakovině. Anežce odebrali 25 ampulí krve. Udělali jí všechny možné testy. Léčba možná je. Ale jen v zahraničí.

„Bohužel naše vlastní výrobní místo prochází rekonstrukcí a pro toto konkrétní dítě nejsme schopni vakcínu vyrobit včas. S otevřením vlastní produkce počítáme ve druhé polovině letošního roku. Tak zůstala pouze tato možnost,“ vysvětluje dětský onkolog Štěrba.

Rodí se vážně nemocní. Ale nikdo neví, co jim je. Rodiny dětí si radí navzájem

Tři cykly terapií. Každý za milion korun. Švehlovi stáli před děsivým dilematem. Nezbýval čas. S každým dnem se šance na uzdravení Anežky tenčila. Když rodina vyhlásila veřejnou sbírku na tři miliony korun na pokrytí léčby, nikdo netušil, co se stane. Během jediného dne se vybralo 4,5 milionu.

„Plakali jsme s manželkou dojetím. Ta míra podpory je neuvěřitelná,“ říká dojatě Jaroslav. Švehlovi udělali něco, co v dnešním světě bere dech: sbírku, která by běžela ještě týdny, ukončili dříve, než museli. „Nechceme brát pozornost ostatním dětem, které takové štěstí na solidaritu neměly. My už máme dost, teď ať pomůžou jiným dětem.“

A pětiletá holčička s půlkou hlavy bez vlasů, která vydrží sama v hlučném tunelu a bolestivé chemoterapie, dnes učí nás ostatní, co znamená odvaha. V pátek nastoupila na terapii v německém Kolíně nad Rýnem. Bojuje o život. Za sebe, za mámu, tátu i za ty tisíce lidí, kteří jí na dálku drží palce.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

To se nepovedlo. Správa železnic se omluvila za opravu nádraží, chystá nápravu

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Diskutovaná obnova nádraží v Pacově na Pelhřimovsku má nečekané pokračování. Správa železnic se omluvila za výsledek rekonstrukce výpravní budovy a slíbila okamžitou nápravu. Ta se bude týkat jak...

Pětiletá Anežka zápasí s vzácným typem rakoviny. Lidé jí darovali naději na zázrak

Dívenka může podstoupit drahou léčbu díky sbírce. Lidé vybrali 4,5 milionu.

V rodině Švehlových ze Cvikova mají hned tři její členové vážnou nemoc. Otec, matka – a teď i malá Anežka. Musejí bojovat s vlastní chorobou a je potřeba se postarat o zbylé děti. Zatímco otec...

28. února 2026  18:57

Naděje na změnu i strach z války. Obyčejní Íránci jsou ohledně úderů rozpolcení

Vozidla stojí v dopravní zácpě v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily útok...

Společná americko-izraelská vojenská operace proti Íránu zanechala Íránu v šoku. Někteří si stěžují, že vláda je nijak nevarovala ani jim neposkytla návod, co dělat. Mnozí prchali z napadených měst,...

28. února 2026  18:33

Teplotní rekordy padaly i poslední únorový den, v Jeseníku bylo 19,7 stupně

V parku v centru Zlína vykvetly sněženky (28. února 2026).

V Česku druhým dnem padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 28. únor zaznamenalo 26 ze 170 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Jeseníku, kde odpoledne naměřili 19,7 stupně...

28. února 2026  18:17

Pražské letiště hlásí kvůli Íránu už osm zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje

Některé lety jsou na Letišti Václava Havla v Praze zrušeny. (3. července 2024)

Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno už osm letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje. Důvodem jsou bezpečnostní omezení po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v...

28. února 2026,  aktualizováno  17:42

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)

V destinacích Blízkého východu, kde v sobotu ráno Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana...

28. února 2026  15:11,  aktualizováno  17:39

ONLINE: Mrtví v íránské škole i Sýrii. Teherán chce vše uklidnit, údery pokračují

Sledujeme online
Mírové síly OSN a civilisté stojí poblíž trosek íránské rakety, která byla...

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí řekl, že Teherán je připraven uklidnit situaci, před začátkem diplomatických rozhovorů ale žádá zastavení americko-izraelských úderů. Jeden z nich podle Íránu v...

28. února 2026  14:23,  aktualizováno  17:38

Co je s Chameneím? Měl vystoupit v televizi, byl terčem izraelsko-amerických úderů

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí zatím nevystoupil v tamní televizi, přestože íránská stanice Al-Alám dříve avizovala, že promluví v řádu několika minut. Světová média v sobotu...

28. února 2026  16:20,  aktualizováno  17:33

Seniorku doma zavraždil a zakopal v lese, viní muže policie. Hrozí mu 18 let

ilustrační snímek

Jako vraždu vyšetřují policisté úmrtí třiasedmdesátileté ženy z obce na Kroměřížsku. Muži, kterého podezřívají, že dotyčnou doma usmrtil a poté její tělo zakopal v lese, hrozí až osmnáct let za...

28. února 2026  12:09,  aktualizováno  17:28

Auto vjelo na přejezdu před vlak, část koridoru mezi Olomoucí a Šumperkem stála

Na železničním přejezdu v Troubelicích na Olomoucku se srazil vlak ze Šumperku...

Na železničním přejezdu u Troubelic na Olomoucku se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak a automobilem. Provoz na trati spojující Olomouc se Šumperkem byl kvůli nehodě v úseku mezi Uničovem a...

28. února 2026  14:40,  aktualizováno  16:54

Íránský program ohrožuje Evropu, shodli se Pavel s Babišem. Česko stojí za spojenci

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Nekontrolovatelný íránský jaderný program a podpora terorismu představují nebezpečí pro Česko i Evropu. ČR proto stojí za spojenci. Na síti X to uvedl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Reagoval tak...

28. února 2026  10:01,  aktualizováno  16:49

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Místo mámy cizí náruč. O děti odložené v porodnici pečují dobrovolné chůvy

Těsný kontak s matkou, ideálně formou kůže na kůži, je podle odborníků to, co...

Některé české porodnice je ruší, většina se ale nerada vzdává sedmdesátileté tradice svazování dětí do zavinovacích peřinek. I proto havířovští zdravotníci v kampani vysvětlují, proč novorozenci...

28. února 2026  16:31

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak je na tom Írán s ropou a proč je klíčový Hormuzský průliv

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026

Americko-izraelský úder na Írán zvyšuje rizika pro významnou část světových dodávek ropy. Islámská republika sama těží kolem 3,3 milionu barelů denně, což představuje zhruba tři procenta globální...

28. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.