Pětiletá Anežka zápasí s vzácným typem rakoviny. Lidé jí darovali naději na zázrak

Ta na startu svého života zná nemocniční pokoje lépe než mnozí lékaři a sestry. Příběh holčičky, která miluje jednorožce a malování, dnes dojímá celé Česko pro neuvěřitelnou sílu a dobrotu, kterou probudil v tisících cizích lidí. Ti děvčátku zaplatili drahou léčbu v zahraničí.
Ale zpět na začátek. Anežka se narodila s velkým mateřským znaménkem na hlavičce. Lékaři ho hlídali, výsledky byly dlouho v pořádku. Jenže ve čtyřech letech se znaménko začalo měnit. Diagnóza zněla jako rozsudek smrti – vrozený zhoubný melanom. Agresivní typ rakoviny, který postihuje jedno dítě z milionu.
Následoval kolotoč, který by zlomil i dospělé muže. Operace, při které Anežce vzali kůži z poloviny hlavy a nahradili ji štěpem ze stehna. Smíření se s tím, že na jedné straně už jí nikdy nevyrostou vlásky. Ozařování, chemoterapie, imunoterapie. Odebrání uzlin z krku. Nic nezabíralo. Nádor byl rychlejší. Onkologické kliniky už mohly děvčátku nabídnout jen paliativní léčbu, tedy zmírnění bolestí.
Zhroutit se nemám nárok
„To se stalo dva dny před Vánocemi,“ vzpomíná na loňský rok Jaroslav Švehla. Zastavil se mu svět. Sám trpící bolestmi hlavy, s nemocnou manželkou doma, musel skončit v práci. Dělal starostu ve Cvikově. Ale nevzdal se. „Máme ještě další dvě děti, takže to nemůžu vzdát. Zhroutit se prostě nemám nárok,“ dodává. Ale zároveň připouští, že zažíval nejtěžší okamžiky v životě.
„Sedím sám v Praze v nějakém pronajatém apartmánu, kde čekám, jak dopadne další operace Anežky, mlčky bloumám po městě, zatímco doma mám další děti, které na mne čekají,“ vybavuje si krušné chvíle.
Sílu mu paradoxně dodala odvaha vlastní dcery, kterou prokázala během léčby. „Zvládla náročné magnetické rezonance bez anestezie. Když jsem kvůli své nemoci byl na rezonanci sám, přepadla mě panika, chtěl jsem zmáčknout to tlačítko, aby vás vysunuli ven, ale vzpomněl jsem si na Anežku. Jak to dala na pohodu,“ začne plakat při vzpomínce.
Právě v tom nejtemnějším okamžiku, na silvestra, přišla zpráva od profesora Jaroslava Štěrby z Kliniky dětské onkologie ve Fakultní nemocnici Brno. Existuje cesta. Složitá. Experimentální léčba dendritickými buňkami.
Tři cykly terapií
Metoda, při které lékaři vezmou Anežčinu krev a v laboratoři pomocí genové terapie naučí její vlastní buňky, aby jako vycvičení zabijáci poznaly a zničily nádor. Krev „naučená“ bojovat s nádorem se vrací zpět do těla jako vakcína proti rakovině. Anežce odebrali 25 ampulí krve. Udělali jí všechny možné testy. Léčba možná je. Ale jen v zahraničí.
„Bohužel naše vlastní výrobní místo prochází rekonstrukcí a pro toto konkrétní dítě nejsme schopni vakcínu vyrobit včas. S otevřením vlastní produkce počítáme ve druhé polovině letošního roku. Tak zůstala pouze tato možnost,“ vysvětluje dětský onkolog Štěrba.
Tři cykly terapií. Každý za milion korun. Švehlovi stáli před děsivým dilematem. Nezbýval čas. S každým dnem se šance na uzdravení Anežky tenčila. Když rodina vyhlásila veřejnou sbírku na tři miliony korun na pokrytí léčby, nikdo netušil, co se stane. Během jediného dne se vybralo 4,5 milionu.
„Plakali jsme s manželkou dojetím. Ta míra podpory je neuvěřitelná,“ říká dojatě Jaroslav. Švehlovi udělali něco, co v dnešním světě bere dech: sbírku, která by běžela ještě týdny, ukončili dříve, než museli. „Nechceme brát pozornost ostatním dětem, které takové štěstí na solidaritu neměly. My už máme dost, teď ať pomůžou jiným dětem.“
A pětiletá holčička s půlkou hlavy bez vlasů, která vydrží sama v hlučném tunelu a bolestivé chemoterapie, dnes učí nás ostatní, co znamená odvaha. V pátek nastoupila na terapii v německém Kolíně nad Rýnem. Bojuje o život. Za sebe, za mámu, tátu i za ty tisíce lidí, kteří jí na dálku drží palce.