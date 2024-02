Tohle si ministr nemůže dovolit, za nás by Dvořák letěl, shodli se expremiéři

Dvořáka podle očekávání kritizuje lídr současné opozice a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). „Okamžitě bych ho odvolal a předsedovi koaliční strany bych to jen oznámil. Funkce je to zbytečná, nikdy bych nedovolil, aby vznikla. EU má řešit premiér, má k tomu šerpu a plno zkušených úředníků,“ řekl Babiš.

Podobně reagoval i bývalý předseda sociální demokracie Jiří Paroubek, který byl v čele Strakově akademie v letech 2005 až 2006. „Vyletěl by z vlády rychlostí supersonické střely. Ministr si nemůže dělat, co by sám chtěl. O takto závažných politických otázkách musí rozhodovat vláda,“ tvrdí Paroubek.

Kromě bývalých premiérů, kteří současnou vládu pravidelně kritizují, se jmenováním zmocněnce pro euro ostře nesouhlasí také Mirek Topolánek, bývalý předseda ODS. „Nic proti Petru Zahradníkovi (zmocněnec pro euro), byl ostatně už v mém NERVu, ale chování strany-nestrany STAN beru jako velký podraz a nebude podle mne možné to ze strany Petra Fialy standardně vymlčet. Myslím, že je čas na rekonstrukci vlády. S Martinem Dvořákem bych začal,“ napsal již včera expremiér Topolánek na sociální síti X.

Zastání naopak Dvořák našel u Paroubkova předchůdce, expremiéra Vladimíra Špidly (SOCDEM), který přijetí eura dlouhodobě podporuje. „Podle informací, které mám zprostředkovaně z médií, jde patrně o nedorozumění mezi premiérem a ministrem. Obecně ale krok ministra Dvořáka vítám. Člověk, který bude mít na starosti agendu spojenou s eurem, je potřebný,“ myslí si Špidla.

Důvody pro přijetí eura vysvětloval v nedávném rozhovoru pro MF DNES. „Neexistují žádné ekonomické ani politické důvody, abychom to neudělali. Dlouhodobě je euro výhodné už jenom proto, že kvůli ustavičnému převádění koruny na euro přichází republika o obrovské sumy. To, že jsme euro nepřijali, komplikuje ekonomickou činnost nejdůležitějších podniků. A ani proti inflaci nás národní měna neuchránila. To je víc než jisté,“ tvrdí expremiér, který v současnosti pomáhá Michalu Šmardovi s programem sociální demokracie.

Piráti chtějí řešit i chování ODS a lidovců

Dohodovací řízení svolal premiér Fiala na 16:30 do Sněmovny. Koaliční strany budou kromě Dvořákova jednostranného rozhodnutí debatovat i o kompetencích a potřebě udržet společnou pozici v klíčových tématech. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek také řekl, že na jednání upozorní na dlouhodobé nedodržování koaliční smlouvy ze strany ODS.

„Dluží nám nominace v oblasti dopravy, kdy nemáme dnes našeho zástupce, který by kontroloval například hospodaření s miliardami ve Státním fondu dopravní infrastruktury,“ uvedl Michálek. Lidovci pak podle něj v rozporu s koaliční dohodou hlasovali o pozměňovacím návrhu ohledně bioplynu.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se koaliční strany musejí vyhnout slovenskému scénáři, kde v minulém volebním období po koaličních hádkách padla tamní vláda, což vedlo k předčasným volbám a nástupu populistů. „Dohody jsou nutné, kompromis není sprosté slovo,“ uvedla Pekarová Adamová. Zároveň si ale prý nemyslí, že koalice je v takových v problémech, jaké měla ta slovenská. „Ale někdy se může na malé věci nabalit větší problém jako sněhová koule, chci tomu zamezit včas,“ uvedla.

Veřejně nechtěla Pekarová Adamová předjímat, jaký by podle ní měl být výsledek dohodovacího řízení. „Preferuji jednání tváří v tvář, je potřeba vrátit se k základům fungování koalice,“ dodala. Nechtěla tak odhadovat, jak se jednání bude vyvíjet a zda skončí po jediné schůzce. Neodpověděla ani na to, zda by výsledkem mohl být konec Zahradníka či Dvořáka.