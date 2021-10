Nebýt Zemana, vláda by mohla vzniknout rychle, míní politolog Mlejnek

Koalice Spolu a koalice Pirátů se STAN se mají ve středu setkat poprvé od podepsání memoranda. Měly by například řešit i to, komu by mohl připadnout post předseda Sněmovny. Spolu již řeklo, že křeslo chce pro sebe. Koho si tam dokážete představit?

Spolu je v potenciální vládní koalici tou silnější částí, takže by na to mělo mít nárok a odpovídá to i zvyklostem. Pokud byl v minulosti předsedou Sněmovny někdo z opozice, bylo to například za situace opoziční smlouvy. Jinak je praxe běžně taková, že post předsedy Sněmovny má vládní koalice. Nyní je to komplikované kvůli dvěma koalicím, ale dá se předpokládat, že to bude PirSTAN akceptovat.

Myslíte si, že bude povolební vyjednávání mezi koalicemi o Sněmovně a vládě hladká?

Celkem se ho bude účastnit pět stran, navíc Piráti byli překroužkovaní. Partneři ze STAN vyjádřili ochotu jim to kompenzovat, takže i to do jednání může vnášet problém. Navíc už jen to, že se pět stran má domluvit na uspořádání ve vládě a do toho vkomponovat obsazování postů v parlamentu, to může logicky velmi snadno vyvolat spory. Ale možná to půjde rychle.

O jaké křeslo bude podle vás největší boj?

Nečekal bych velký boj o parlamentní posty, spíše o ministerstva.

Jaroslav Faltýnek se nechal slyšet, že „umí počítat do 108“. Nicméně současný premiér Andrej Babiš v úterý uvedl, že prezident Miloš Zeman s ním v neděli mluvil o tom, že když nastane chvíle, osloví ho s pověřením k sestavení vlády. Myslíte si, že se o sestavení vlády nakonec Babiš pokusí?

Dnes pronesl výrok, kde naznačoval, že něco takového bude dělat. Ale nevím, co by mohl vyřešit. Faltýnkovu větu, že umí počítat do 108, skoro všichni pochopili jako jednoznačný signál, že ANO odchází do opozice a že to akceptovalo. Zanedlouho poté se ale ozval Andrej Babiš s tím, že mu prezident Miloš Zeman řekl, že ho pověří. Takže je možné, že to Babiš přijme a že je to součást taktiky a spoléhání na to, že se pětikoalice rozklíží a nedomluví se na postech. Pak by ANO mohlo vstoupit do hry. Můžou si chtít prodloužit setrvání u moci nebo si něco prosadit, udělat menšinovou vládu, která bude bez důvěry. Od moci by mohli vycouvat při druhém pokusu sestavení vlády. I to může být taktika.

Prezident má na sestavení vlády dva pokusy, myslíte si, že vyčerpá oba dva?

Pokud jmenuje premiérem Andreje Babiše, bude s největší pravděpodobností muset druhý pokus uplatnit. Ale je třeba ujasnit si pojmy – je rozdíl pověřit někoho jednáními o sestavení vlády a jmenovat někoho premiérem. Ta první věc je nepsaná ústavní zvyklost, kterou zavedl prezident Václav Havel. Ústava zná pouze jmenování premiérem. Z Babišova vyjádření není úplně jasné, o co má jít. Pokud by ho Zeman pověřil jednáními, nic to neznamená. Když Havel tuto zvyklost zaváděl, cílem mělo být, že pověřený dojedná v parlamentu většinu, která bude stát za vládní koalicí. Tak aby vláda měla důvěru. Zpravidla pro tato jednání vybral někoho, kdo má velké šance být premiérem, ale to nebylo nutné. Klidně mohl pověřit někoho, kdo je zkrátka dobrý vyjednavač.

Ale tady už výsledek takového jednání máme od soboty – když se představitelé dvou koalic sešli a podepsali memorandum, které vyjadřuje vůli sestavit vládu, a zavázali se k tomu, že žádná z pěti stran nebude vést jednání s nikým jiným.

Kdyby teď ODS začala jednat s Babišem o sestavení vlády, toto memorandum by hrubě porušila. Tento výsledek tedy už máme. Pověřovat někoho neformálně jednáními o sestavení vlády je tedy v tuto chvíli zbytečný proces. Mně tedy není jasné, co by tím Zeman sledoval: jestli chce jen dostát svým slovům před volbami, kdy říkal, že pověří jednáními předsedu nejsilnější strany, i když ví, že Babiš nic nedojedná. To může být důvod, proč by ho pověřil. Ale obrovský rozdíl je, jestli ho jen pověří, nebo kdyby ho přímo jmenoval premiérem.



Kdy by Česko mohlo mít sestavenou vládu?

V úterý jsem sledoval tiskovou konferenci ODS, kde padlo, že optimistický předpoklad je, že by to mohlo být v lednu. A když oni sami, byť mají dojednanou většinu, kladou sestavení vlády do prosince nebo ledna, asi to dřív nebude.

Také bych k tomu dodal, že v normální parlamentní demokracii by mohla vláda vzniknout velmi rychle, ale to my nejsme. Narážím tím na pozici prezidenta Zemana a jeho sklon vymýšlet řešení, která jsou z hlediska ústavnosti diskutabilní. Nyní je tedy největší otázka, jak do toho vstoupí prezident Zeman.