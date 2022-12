Rozhoduje pozice ve straně, ne odbornost, kritizoval vládu šéf průmyslníků

„Pětikoaliční vláda v největší krizi v historii České republiky je ‚velikánský‘ problém. Je to pět pytlů blech a obdivuji Petra Fialu, že vůbec něco sestavil,“ pronesl v pořadu K věci na CNN Prima NEWS Jaroslav Hanák. V krizové době podle něj není koalice složená z pěti subjektů pro vládnutí vhodná.

Vládě zároveň vytkl nedostatečné zohledňování odbornosti při volení do funkcí. „Rozhoduje pořadník důležitosti ve straně. Vidíte to třeba u ministra průmyslu, který byl dosazený na poslední chvíli. Byl snad jako poslední žolík široko daleko, možná i nejníž v pytli,“ kritizoval Hanák zvolení Jozefa Síkely do funkce poté, co v listopadu 2021 odstoupil z funkce ministra průmyslu a obchodu ČR Věslav Michalik.

V rámci českého předsednictví Rady Evropské unie pak Hanák zkritizoval nízkou jazykovou vybavenost některých ministrů, a zpochybnil tak jejich efektivní účast na odborných radách. V obecné míře by však předsednictví pochválil.

„Po tragédii a ostudě, kterou zavinili socialisté, když zlikvidovali Topolánkovu vládu v roce 2009 (v průběhu českého předsednictví Rady EU vyslovili poslanci ČSSD a KSČM vládě nedůvěru), byli z Čechů naprosto neschopní hráči a organizátoři. Z toho pohledu je dnešní předsednictví dobře zvládnuté. Premiér Fiala se dobře vžil do diplomatické role a zvládl summity,“ dodal Hanák.

Jeho výtky si současná vláda vysloužila i za údajně pomalý přístup k energetické krizi v podnikatelské sféře. Koalice prý začala situaci řešit až na přelomu srpna a září, navzdory včasnějším upozorněním svazu.

„V dubnu jsme psali řadu dopisů, a ještě v červnu Síkela tvrdil, že se to průmyslu netýká a žádná opatření nebudou. Vláda měla reagovat pružněji a poslouchat odbornou veřejnost a podnikatelskou sféru,“ stěžoval si Hanák.

Skutečný problém pro firmy pak podle něj nastane v nadcházejícím roce. Většina podniků měla prý totiž letos ceny energií a plynu stále zafixované. „Únor a březen ukážou pravdu dopadu, až firmy dostanou vyúčtování a zálohu na energie na rok 2023. Plyn a elektřina jsou extrémně drahé. Zastropování mohlo být níž, ale kvůli stavu fiskální ekonomiky s ním nic neuděláme,“ shrnul odborník.