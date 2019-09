Pět opozičních stran společně vyzvalo Zemana, ať přehodnotí abolici Babišovi

„Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice,“ řekl v pořadu Týden s prezidentem v TV Barrandov prezident Miloš Zeman.

Reagoval tak na rozhodnutí pražských státních zástupců Jaroslava Šarocha a Martina Erazíma zastavit stíhání Babiše i jeho blízkých v kauze Čapí hnízdo. „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ uvedl.



Politiky pěti opozičních stran to přimělo ke společné akci. „Obracíme se na prezidenta republiky Miloše Zemana, aby ještě jednou zvážil a přehodnotil svou úvahu o rozhodnutí nepokračovat v trestním řízení vůči předsedovi vlády v takovém případě, pokud by nejvyšší státní zástupce rozhodl obžalovat předsedu vlády ČR. Jsme přesvědčeni, že v tomto konkrétním případě již samotné úvahy poškozují důvěru veřejnosti v rovnost občanů před zákonem,“ citoval šéf ODS Petr Fiala ze společného prohlášení jeho strany, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.