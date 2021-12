Polsko těží dál, pokuty neplatí, říká obyvatel obce, která trpí kvůli Turówu

Petice žádá o to, aby Polsko nerozšiřovalo těžbu tak, aby měla dopady na Českou republiku. Kolik lidí je pod ní podepsáno?

Třináct tisíc lidí, většina z toho místních. Petici zastřešoval Liberecký kraj a přidaly se obce z pohraničí, kterých se těžba dotýká. Petice byla dostupná na úřadech i na internetu.

Co si od jejího projednání petičním výborem Evropského parlamentu slibujete?

Pravděpodobně se nestane nic, co by zvrátilo celý vývoj situace, ale petiční výbor EP může dát doporučení Evropské komisi, nebo doporučit projednání petice na plénu EP před všemi poslanci. Důležité je, aby výbor projednávání petice neuzavřel. Petice se už jednou projednávala a mezi českými a polskými europoslanci byla diskuze dosti vypjatá, jsem zvědavý co se stane zítra (tedy ve čtvrtek, rozhovor se uskutečnil ve středu, pozn. red). Každopádně je to další vyvíjení tlaku na Polsko.

Petice je stará asi rok. Nezměnilo se za tu dobu něco?

Ne, Polsko v Turówě dál těží i přes předběžné opatření evropského soudu, za jehož porušení mu jsou vyměřovány pokuty, které neplatí, a na české straně hranice dál mizí spodní voda, vysychají studny i hlubinné vrty. Od roku 2015 klesá hladina spodní vody každý rok o dva metry, s takovou tady za pár let už žádná voda nebude.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Jak se osobně dotkne další těžba v Turówě vás, jako obyvatele vesnice Uhelná přímo na kraji česko-polské hranice, kam Polsko plánuje důl rozšířit?

Uhelná je trochu na kopečku, takže pohled na severní stranu bude přímo na rypadla v dole, navíc dojde k odstranění lesa jako přírodní bariéry, takže očekávám i zhoršení prašnosti a hluku, který je už teď občas nad limity. A samozřejmě přijdeme o vodu.

Uvažujete, že se přestěhujete, pokud Polsko těžbu opravdu rozšíří až k vám?

Ne, protože přes to všechno je těžba časově omezená, dočasná. Se zvyšujícími se cenami za emisní povolenky a dalším tlakem k přechodu EU k obnovitelným zdrojům si nedovedu představit, že těžba bude pokračovat podle plánu Polska až do roku 2044.