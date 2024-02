Petice majitelů lékáren může spustit další spor v koalici. Mezi STAN a Válkem

Předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel přišel v úterý petici hájit do Sněmovny a žádat politiky, aby vrátili do zákona o léčivech takzvaný chráněný distribuční kanál, který z něj zmizel a který má lékárníkům garantovat přísun léků od dodavatelů.

Válkova vyjádření nahrávají velkým sítím, říká petice majitelů menších lékáren

„My níže podepsaní se ztotožňujeme se znepokojením nezávislých provozovatelů lékáren, kteří se cítí ohroženi jednáním ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Mediální výstup, ve kterém ministr zdravotnictví směřuje pacienty do lékárenských sítí BENU a Dr. Max sdělením, že v těchto sítích léčiva vždy byla a jsou dostupná, poškozují nezávislé provozovatele lékáren. Takové sdělení vrcholného představitele ministerstva zdravotnictví je možné považovat za konflikt zájmů a projev klientelismu,“ píše se v petici několika stovek majitelů lékáren, kterou projednávali v úterý poslanci.

Hampel chtěl, aby petiční výbor doporučil poslancům přijetí pozměňovacího návrhu poslance STAN Jana Kuchaře k vládní novele, podle níž by hrozil lékárnám za nezavedení léků do evidence až dvacetimilionový postih místo současného až dvoumilionového a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti.

Kuchařův návrh, který by vrátil do zákona chráněný distribuční kanál, by uložit výrobcům léků povinnost jejich dodání distributorům, kteří se je zavázali ve veřejné službě poskytnout lékárnám v České republice.

„Chráněný distribuční kanál funguje v Německu, funguje v Belgii,“ řekl Hampel.

Válkův náměstek odmítl návrh poslance STAN

„Tak, jak je pozměňovací návrh koncipován, zasahuje do toho, jak je dnes designován systém ochrany dodávek,“ vystoupil proti návrhu vládního poslance náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Poslankyně hnutí STAN Hana Naiclerová se s požadavkem, s nímž na výboru vystoupil Hampel, nejprve ztotožnila, což ale vyvolalo poprask v koalici a na dlouhé minuty muselo být jednání výboru přerušeno, aby koalice našla shoda. Nakonec poslankyně STAN svůj návrh upravila, a tak prošlo mírnější znění, že podle petičního se má zdravotní výbor zabývat návrhem řešení podle změny navržené poslancem Kuchařem. I tak se ale někteří přítomní vládní poslanci z ODS a TOP 09 zdrželi.

Jeden z nich, Petr Fifka z ODS řekl, že politici těžko mohou diktovat, ve které lékárně si mají pacienti vyzvednou lék, když jinde mají třeba nižší doplatek. „Do volného trhu se může stát vlamovat jen omezeně,“ uvedl.

Jednání výboru chvílemi působilo jako otevřený souboj o to, jak velkou část trhu s prodejem léků mají plně obsluhovat velké řetězce a jaká jeho část zůstane malým, často venkovským lékárnám.

Nyní projednávaná novela zákona o léčivech podle petice majitelů lékáren jinak neřeší dostupnost léčiv pro pacienty v České republice, ale posiluje oligopolní struktury majetkově propojeného velkoobchodu a maloobchodu a znemožňuje nezávislým lékárnám rovný přístup k dodávkám léků, čímž dále oslabuje jejich postavení na trhu a snižuje možnost poskytovat v regionech kvalitní lékárenskou péči všem pacientům. „Nezávislé lékárny v řadě případů končí svoji činnost,“ píše se v petici.