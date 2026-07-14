„Musím říct, že složení delegace České republiky vyvolalo rozruch a opravdu bylo předmětem různých vtipů a poznámek dalších lídrů, když jsme se o tom bavili. Nepochopili, jak je to možné, že vedoucím delegace je premiér a prezident tam nějakým způsobem seděl za ním jako ministr a vyvolalo to opravdu spoustu komentářů,“ řekl v rozhovoru.
Ocenil, že Slovensko má rozdělení toho, který ústavní činitel povede delegace, jasně dané a nehodlá to měnit. „Jsem rád, že na Slovensku dlouhodobě platí tradice, že Evropské rady zastupuje premiér a OSN a NATO zastupuje prezident, který je zároveň i hlavním velitelem ozbrojených sil,“ pokračoval.
Slovensko by se podle něj rozhodně nemělo vydávat českou cestou. „Nemyslím si, že bychom měli naskakovat na model České republiky, kde se vláda rozhodla, že změní dlouhodobé tradice, které tu fungují 30 let,“ doplnil.
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Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo
Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, řekl Babiš
Babiš přitom ve svém nedělním videu uvedl, že přítomnost prezidenta Pavla v Ankaře způsobila ostudu. Pavlovi zajistilo účast na summitu NATO proti vůli vlády předběžné opatření Ústavního soudu.
„Summit dopadl, jak jsem říkal: ostuda, bylo to neuvěřitelné, trapné, všichni jsme se styděli, a naši partneři za mnou chodili a ptali se, proč tady je, co tady dělá,“ uvedl Babiš ve svém pravidelném nedělním vysílání.
„Byl to nejhorší moment celého summitu... Prezident sedí na místě ministra zahraničích věcí Macinky, ale my jsme drželi basu. Kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, tak by seděl úplně vzadu,“ prohlásil premiér, přičemž dodal, že on ani šéf Motoristů nechtěli v Ankaře žádný skandál, a proto Pavlovi místo uvolnili.
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Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“
Podle Babiše nadále platí, že Pavel už zahájil kampaň do následujícího prezidentského klání. Příští prezidentské volby se mají odehrát začátkem roku 2028. „Nemá sebereflexi. Nechá sebou manipulovat jako loutka a poslouchá na slovo,“ řekl premiér na adresu hlavy státu.
Babiš také v neděli odmítl Pavlův návrh na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Jak informovala Česká televize, předseda vlády jí sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. Pavel řekl, že obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů znovu navrhne.