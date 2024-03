Příští silvestr už bez petard a rachejtlí. Koupíte jen prskavky či bouchací kuličky

Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) chce, aby v obchodech zůstala dostupná jen kategorie F1. To jsou zmiňované prskavky nebo bouchací kuličky. Vše ostatní by si mohli koupit jen lidé s licencí vystavenou báňským úřadem.

„Dnes je prodej třídy F2 a F3 (hlučnější petardy a rachejtle – pozn. red.) v zákoně omezen od osmnácti, respektive jedenadvaceti let. Nefunguje to. Nikdo to nedodržuje. V každé večerce si to desetileté dítě koupí. Takže si myslím, že správný krok je říct si: pojďme to prodávat jen těm, kdo mají licenci,“ řekl MF DNES Hladík. „Bude to vlastně na živnost. Můžeme díky tomu sledovat, kdo si to koupil. Desetiletý kluk si to koupit nebude moct, protože objektivně nemůže mít živnost,“ přiblížil dále Hladík. Vychází z ankety na sociálních sítích ministerstva, které se zúčastnilo 65 tisíc lidí a většina byla pro omezování tohoto způsobu zábavy.