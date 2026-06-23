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Spořádaný občan, učitel. Kdo je muž, kvůli kterému Česko zažilo manévry

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  14:51
Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v ruce u školy v Čelákovicích. (23. června 2026) | foto: Reuters

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...
V Čelákovicích u Prahy zasahují policisté a zásahová jednotka kvůli ozbrojenému...
Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...
Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...
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Policie od úterního rána pátrala po pětapadesátiletém muži, který byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kriminalistům se ho nakonec podařilo dopadnout odpoledne v Praze. Pátrání bylo také zaměřeno na městys Křinec na Nymbursku, kde hledaný muž podle informací iDNES.cz bydlí. Redakce přináší jeho profil.

Policie v úterý kvůli hledanému zasahovala také v městysu Křinec, ve kterém žije asi 1400 obyvatel. Právě tady muž, který vystrašil Česko, dlouhodobě žije v rodinném domě.

Ráno podle reportéra iDNES.cz do obce přijela hlídka, později si vedení obce vyžádalo pomoc policie s preventivním dohledem nad bezpečností místní školy.

„Pan Š. se tady zdržuje, bydlí tady, ale v podstatě jsme s ním nikdy neměli žádnou negativní zkušenost, byl to dosud spořádaný občan,“ řekl starosta Křince Jan Lebduška.

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích, šlo o učitele

„Ráno se tady objevilo policejní auto. Společně s ředitelem školy jsme si následně vyžádali součinnost policie a hlídku k místní škole. Ale žádné policejní manévry tady určitě nebyly,“ dodal starosta.

Muž dopředu nevyhrožoval

Po hledaném muži pátraly desítky policistů, a to v Praze, ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Ozbrojený a ve špatném psychickém stavu směřoval podle prvotních informací do učiliště v Čelákovicích, které policisté ráno evakuovali.

Muž byl před dopadením spatřen také v Brandýse nad Labem. Policie také preventivně hlídkovala v Novém Bydžově.

Policie mimo jiné hlídala budovy ministerstva vnitra a školství, i proto, že hledaný muž ve školním prostředí pracoval. Podle informací iDNES.cz měl u sebe minimálně jednu krátkou zbraň – pistoli. Policie také informovala, že muž je držitelem zbrojního oprávnění, nemá však registrovanou žádnou zbraň.

Podle policie jde o učitele s vazbami právě na učiliště v Čelákovicích. Právě proto se policie zaměřila v první chvíli na dané učiliště. Muž dopředu nikde na sociálních sítích střelbou či podobným činem nevyhrožoval, jak spekulují někteří lidé z obcí, kde probíhal policejní zásah.

Policie po dopadení muže na sociální síti X uvedla, že další informace poskytne ve středu.

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