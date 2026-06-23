Policie v úterý kvůli hledanému zasahovala také v městysu Křinec, ve kterém žije asi 1400 obyvatel. Právě tady muž, který vystrašil Česko, dlouhodobě žije v rodinném domě.
Ráno podle reportéra iDNES.cz do obce přijela hlídka, později si vedení obce vyžádalo pomoc policie s preventivním dohledem nad bezpečností místní školy.
„Pan Š. se tady zdržuje, bydlí tady, ale v podstatě jsme s ním nikdy neměli žádnou negativní zkušenost, byl to dosud spořádaný občan,“ řekl starosta Křince Jan Lebduška.
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Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích, šlo o učitele
„Ráno se tady objevilo policejní auto. Společně s ředitelem školy jsme si následně vyžádali součinnost policie a hlídku k místní škole. Ale žádné policejní manévry tady určitě nebyly,“ dodal starosta.
Muž dopředu nevyhrožoval
Po hledaném muži pátraly desítky policistů, a to v Praze, ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Ozbrojený a ve špatném psychickém stavu směřoval podle prvotních informací do učiliště v Čelákovicích, které policisté ráno evakuovali.
Muž byl před dopadením spatřen také v Brandýse nad Labem. Policie také preventivně hlídkovala v Novém Bydžově.
Policie mimo jiné hlídala budovy ministerstva vnitra a školství, i proto, že hledaný muž ve školním prostředí pracoval. Podle informací iDNES.cz měl u sebe minimálně jednu krátkou zbraň – pistoli. Policie také informovala, že muž je držitelem zbrojního oprávnění, nemá však registrovanou žádnou zbraň.
Podle policie jde o učitele s vazbami právě na učiliště v Čelákovicích. Právě proto se policie zaměřila v první chvíli na dané učiliště. Muž dopředu nikde na sociálních sítích střelbou či podobným činem nevyhrožoval, jak spekulují někteří lidé z obcí, kde probíhal policejní zásah.
Policie po dopadení muže na sociální síti X uvedla, že další informace poskytne ve středu.