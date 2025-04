Ministr životního prostředí Petr Hladík je přesvědčený, že do konce volebního období se podaří vyhlásit Křivoklátsko národním parkem. “Určitě se to stihne, je to priorita vlády a náš koaliční závazek,“ říká. V rozhovoru pro MF DNES odpovídal také na to, proč se zálohovaným PET lahvím v Česku nevyhneme nebo jak to bude se slibovaným zákazem rachejtlí.