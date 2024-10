Lidovce chce vést už pět lidí. Heller má podmínku pro pokračování SPOLU

„Jsem pro to, aby se ty jednání vedla dál a koalice SPOLU pokračovala za podmínek, že KDU-ČSL bude důstojně schopna plnit svůj program,“ řekl iDNES.cz Heller.

„KDU-ČSL se musí jasně vyhranit a prosazovat svůj program, byť to třeba nebude úplně příjemné. Například v otázce navrácení superhrubé mzdy a v dalších aspektech, i když se to třeba kolegům nemusí líbit, tak to téma musí být otevřeno,“ uvedl Heller.

„Jsem přesvědčen, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu si KDU-ČSL musí připravit na samostatnou kandidaturu budování samostatné značky, protože je to strana, která má historii 105 let a jsem přesvědčen, ji bude mít i nadále,“ prohlásil jihočeský poslanec.

V jistém čase je podle něj rozumné dělat koalice, nyní v rámci toho, že za rok jsou volby, považuji za korektní jednat o pokračování koalice SPOLU za podmínek, že bude moci KDU-ČSL prosazovat svůj program.

Když se jednalo o „manželství pro všechny“, o což usiluje LGBT+ komunita, Heller ve Sněmovně prohlásil: „Já jsem z Jihočeského kraje, to je mimochodem zemědělský kraj, prostě u nás na jihu Čech je hovězí hovězí, kuřecí je kuřecí. Všechno má svoje názvy. Pro mě manželství vždycky zůstane svazkem mezi mužem a ženou. Tak to prostě pro mě je.“

Když jsou tam tři předsedové, mohl by tam být i někdo trochu nový, řekl kandidát Kaplan

Nominaci od pražské krajské organizace získal a přijal její šéf Tomáš Kaplan. „Včera jsem dostal nominaci od pražské městské organizace, takže bych řekl, že už mně nic jiného nezbývá, než se ucházet,“ řekl iDNES.cz právník Kaplan.

Na dotaz, jakou šanci si dává, když kandiduje mimo jiné proti dvěma členům vlády – dosavadnímu předsedovi Marianu Jurečkovi a Markovi Výbornému – a také proti senátorovi Jiřímu Čunkovi, kdy každý z těchto tří stranu vedl či stále ještě vede, Kaplan odvětil: „Když tam jsou tři předsedové, tak by tam taky mohl být někdo trochu nový, jsem si říkal. Ne, takhle, jsem realista, přesto jsem se pro tu kandidaturu rozhodl. Mám k tomu vícero důvodů, ale samozřejmě jsem si dobře vědom, že nejsem největším favoritem v té volbě.“

Na dotaz, zda by se přiřadil spíš ke konzervativnějšímu křídlu stranu, jehož asi hlavním představitelem je Čunek, nebo spíše k progresivnějšímu, k němuž patří jihomoravský hejtman Jan Grolich, jenž kandidovat odmítl, Kaplan odvětil: „Jsem člověk, který se narodil a vyrostl v Praze, mám tady zázemí, mám tady advokátní kancelář, celý život tady žiji, tak to samozřejmě člověka nějak formuje.“

Nechtěl odpovídat na otázku, co si myslí třeba o návrhu na manželství i pro páry stejného pohlaví, čemuž lidovci zabránili a prošlo pak jen přejmenování registrovaného partnerství na partnerství spolu s narovnáním většiny práv i LGBT+ komunitu. „Rád bych na tyhle dotazy nejdříve odpovídal mým spolustraníkům a případným volitelům,“ řekl Kaplan.

Lidovci budou vedení vybírat v pátek a v sobotu na sjezdu v Olomouci. Pozici předsedy bude obhajovat ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jeho vyzyvateli budou ministr zemědělství Marek Výborný či senátor Jiří Čunek. Nově tedy i Heller a Kaplan.

Nominace mají podle stranického webu také bývalý předseda Pavel Bělobrádek a bývalá místopředsedkyně Michaela Šojdrová. Bělobrádek dříve iDNES.cz řekl, že na předsedu kandidovat nechce, i když ho k tomu přemlouvají, jen na místopředsedu.