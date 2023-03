Smrt vojáka ve Vyškově je tragická, ale nepřekvapivá, míní instruktor výcviku

Brněnskou Univerzitu obrany postihla tragédie. Student prvního ročníku se při výcviku smrtelně zranil. Stalo se tak při běhu s puškou ve Vojenském prostoru Vyškov. Podle experta Lukáše Pešty došlo pravděpodobně k výstřelu, když se vojáci učí nosit pušku přes rameno hlavní vzhůru, nebo při jiné manipulaci, než byla správná.

„Chyby ve výcviku, ale i jeho nedostatečnosti, vidím dnes a denně. A to není jen otázka armády, ale i policie. Věnuje se velké úsilí propagaci a náboru, ukazují se cool videa, akční nástupy borců, kteří dělají MMA a v sále je provází vojáci v plné výzbroji a výstroji, s balistikou a brenem v ruce, ale skutečnému, dobře provedenému drilu, tedy výcviku, při kterém se učí nejen manipulaci, ale i zamezení chyb, už méně,“ říká Pešta.

„Neznám konkrétní případ z Vyškova. Zde se mohu jen domnívat, jak se to stalo. Je to tragické, ale z mého pohledu je chyba, když se vojáci učí běhat po louce se zbraní, zdolávat překážky, nebo populární a dobře marketingově prodejné CQB (způsob boje používaný armádami a speciálními jednotkami v uzavřených prostorech a na krátkou vzdálenost. pozn. red.) a přitom zdaleka nemají nadrilováno. Správná manipulace, ale i reakce na nenadálé události, například zakopnutí se zbraní, se nenaučí během pár dní,“ dodává.

„Viděl jsem profíky, kteří chybují. Prsty na spoušti, to už je jen špička ledovce. Být instruktorem je lákavé, problém je, že ne vždy je jím ten, kdo na to skutečně má. Láká několikatisícový příplatek, ale když nedrilujete doslova denně, nemáte nad sebou někoho, kdo i sleduje vaše vlastní chyby, pak je nasnadě, že své špatné nebo nedostatečné návyky předáte dál. Svěřencům, studentům,“ vysvětluje Pešta chyby, které ve své praxi vídá.

Lukáš Pešta Praxe v ozbrojených sborech 23 let, 35 let bojová umění. Instruktor izraelských výcvikových společností, osobní strážce, expert krav maga, instruktor pro speciální síly.

Případ ve Vyškově, který si převzala Vojenská policie, je ve fázi vyšetřování. Během dvou dnů jde o další událost, která měla hořký konec. „Šokoval mě i výstřel ve školce, kdy se sice nikomu nic nestalo, ale ukazuje to na do nebe volající chybu policisty, který zřejmě dětem ukazoval pistoli a měl náboj v komoře. Při chybné manipulaci, jak se domnívám ze své praxe, vystřelil. Naštěstí to nikoho netrefilo, na rozdíl od instruktora na Slovensku, který zmrzačil studentku na policejní akademii,“ poukázal Pešta na případy posledních dní.

Pešta událostí na Slovensku ukazuje na střelnici Akademie policejního sboru v Bratislavě, kde došlo rovněž ve středu k nešťastné události, když zkušený jednapadesátiletý instruktor postřelil dvacetiletou studentku prvního ročníku. Pravděpodobně se mu při ukázce připletl do zbraně ostrý náboj. Střela zasáhla dívčina záda a vážně jí poškodila míchu.