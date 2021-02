PES pojde s koncem nouzového stavu. Skomíral už dávno

V Česku od spuštění protiepidemického indexu platil pátý, tedy nejhorší stupeň, podle kterého je zavedena distanční výuka na všech stupních škol s výjimkou mateřských škol a 1. a 2. ročníků základní škol, platí zákaz nočního vycházení od 21. hodiny či je povolené shromažďování maximálně dvou osob.



Proti­epi­de­mi­cký

systém STUPEŇ

1 STUPEŇ

2 STUPEŇ

3 STUPEŇ

4 STUPEŇ

5 Rizikový index 0-20 21-40 41-60 61-75 76-100 Ochrana nosu a úst - Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech - Svatby, pohřby a bohoslužby - Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb - Omezení volného pohybu osob - Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů - Poskytování ubytovacích služeb - Školství - Sportovní soutěže - Rekreační sporty - Bazény, wellness centra - Kultura - Muzea, galerie - Hrady a zámky, památky - Knihovny - Herny, kasina, sázkové kanceláře - Provozovny stravovacích služeb - Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech - Nákupní centra - Maloobchod - Ostatní služby s provozovnou - Podnikatelské subjekty - výrobní a skladové provozy - Podnikatelské subjekty - kancelářské a ostatní provozy - Lázně - Vězeňství - Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu - Kontrola dodržování opatření -

Do čtvrtého stupně se Česko přesunulo 23. listopadu loňského roku. Obnovila se docházka do části základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách. Povoleno bylo mimo jiné i shromažďování až šesti osob a byl zmírněn zákaz vycházení od 23. hodiny.

PES klesl na několik dní do 3. stupně

Hned na začátku prosince začala v Česku platit opatření třetího stupně. Mimo jiné otevřely všechny obchody, provozovny služeb či restaurace. Zcela skončil noční zákaz vycházení.



Těsně před vánočními svátky, 18. prosince, se ale epidemická situace zhoršila a Česko se tak dostalo opět do čtvrtého stupně, ovšem s několika výjimkami.

Od 27. prosince vláda opět zpřísnila opatření na pátý stupeň. Denní počty nově nakažených začaly totiž opět růst. Šest dní po Novém roce přibylo dokonce rekordních 17 759 pozitivně testovaných na covid v jeden den.

Z pátého stupně se PES nedostal

Index PES již od poloviny ledna odpovídá čtvrtému stupni opatření proti šíření nákazy. V zemi ale nadále platí nejpřísnější pátý stupeň. Vláda dovolila i přes nařízený pátý stupeň otevřít papírnictví, obchody s oblečením a botami pro děti a prodejny se spodním prádlem.



Na konci ledna vláda se souhlasem Sněmovny prodloužila nouzový stav do 14. února. Spolu s ním prodloužila i platnost opatření proti šíření epidemie covidu-19.



O několik dní později se ale ministr zdravotnictví Jan Blatný nechal slyšet, že bodové skóre systému PES není pro další vývoj protiepidemických opatření relevantní. Diskuse o nastavení jednotlivých stupňů epidemického rizika podle něj měla být možná až poté, co by se podařilo snížit vysoké počty nakažených covidem v nemocnicích.

PES 2.0 ani nestačil naběhnout

Uvažovalo se o přechod k 4. stupni při méně než čtyřech tisících nemocných s covidem v nemocnicích, avšak nakonec se revize tabulky nekonala.

Přesto ale vláda zpřísnila protiepidemická opatření, například dále omezila ubytovací služby, zakázala provoz lanovek a vleků ve skiareálech, obnovila zákaz návštěv v nemocnicích na odděleních akutní péče a kabinet také zakázal s určitými výjimkami pobyt cizinců v ČR.

Ve čtvrtek 11. února sněmovna odmítla prodloužení nouzového stavu. Menšinová vláda Andreje Babiše žádala o dalších 30 dnů, stav nouze ale skončí po 132 dnech 14. února. Konec nouzového stavu bude znamenat rovněž konec současného protiepidemického systému PES.

Mezi parametry systému patří počet nakažených v obecné populaci a mezi seniory na 100 tisíc obyvatel za 14 dní, reprodukční číslo a příjem do nemocnic, kdy nakažený o své pozitivitě neví.



Výsledná hodnota indexu se může pohybovat od nuly do 100. Nejmírnější zelené pásmo do 20 bodů, druhé žluté do 40 bodů, třetí oranžové do 60 bodů, čtvrté červené do 75 bodů a páté fialové v případě vyššího skóre. Na každý stupeň jsou navázána konkrétní opatření.