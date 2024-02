Máte psa a hledáte byt? Máte problém. Pronajímatelé dají přednost jiným

Argument s nebezpečím poničení bytu může podle ní ale platit stejně tak na lidi.

„Můj pes mi od štěňátka nikdy nic nerozkousal a nic v bytě neudělal,“ říká Jánová. Situaci zatím řeší tak, že psa má na chalupě její otec a ona za ním dojíždí. Provizorně bydlí u kamarádky, než se jí podaří sehnat nájem, kde by pes nebyl problém. „Je to stresující, život v krabicích. A je to starost i pro rodinu,“ vnímá Jánová.