Za registraci psa s čipem zaplatí majitelé znovu, budou to stovky korun

Databázi bude provozovat Komora veterinárních lékařů ČR, která už jeden registr má a je v něm zapsáno asi 300 tisíc psů. Za pár let by v něm měli být zapsáni všichni, odhadem jsou to dva miliony zvířat.

A zatímco teď je registrace do některé z mnoha databází na rozhodnutí majitele, a znamená dobrovolný výdaj od 33 do 300 korun, od ledna 2022 každý majitel psa kromě čipu uhradí registrační poplatek do nové evidence povinně. „Jak vysoký poplatek bude, je v jednání,“ sdělil viceprezident Komory veterinárních lékařů ČR Karel Daniel.

Podle veterinářů oslovených MF DNES se zřejmě vyšplhá na několik stovek. „Bude to administrativně náročné. Veterina mě živí, takže si to nechám zaplatit. Klidně dvě tři stovky,“ říká veterinář z Hradce Králové, který si přál zůstat v anonymitě.

Dnes čipování zpravidla funguje tak, že veterinář dá chovateli na výběr, zda chce levnější čip, nebo dražší, v jehož ceně je už poplatek za registraci do databáze. „Takové čipy jsou o 200 korun dražší. Když to bude povinně, určitě poplatek bude. Je to práce navíc a zdržuje to,“ popsala další veterinářka.

V ordinaci zvěrolékaře to nově bude vypadat tak, že psy už čipované veterinář do centrálního registru zapíše při nejbližším přeočkování proti vzteklině. Štěně zapíše při prvním čipování. Pro tisíce lidí to znamená, že dvě stě nebo tři sta korun zaplatí znovu, protože podobnou sumu už uhradili v minulosti dobrovolně, často na doporučení veterináře, soukromému registru. Stát existující data nevyužije.

Připravovaná databáze konečně vyřeší největší slabinu povinného čipování, a sice že dosud není často jasné, komu konkrétní zvíře patří. Přesněji, když pes třeba někoho napadne nebo se ztratí, bývá mravenčí práce najít majitele, neboť čip kromě svého čísla jinou informaci nenabízí. Stát ve vytvoření jednoho registru zaspal a jeho roli léta supluje zmíněná veterinární komora či asi patnáct soukromých firem.

Některé za zapsání vybírají poplatek okolo dvou set korun, jiné službu nabízejí zdarma. Až začne fungovat centrální evidence, lidé už je nebudou potřebovat a ten, kdo u nich měl psa zapsaného, ho přeregistruje ke Komoře veterinárních lékařů ČR. Ministerstvo zemědělství totiž nepočítá, že by data využilo. „Propojení s již existujícími soukromými registry, respektive využití dat z těchto registrů bylo v průběhu přípravy koncepce centrální evidence psů zvažováno, ale s ohledem na obsahovou a systémovou rozdílnost jednotlivých registrů čipů není realizovatelné,“ vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

„Je škoda, že stát naše zkušenosti a data nijak nevyužije. Nám by stačilo, kdyby umožnil jakýkoliv přesun dat do centrálního registru se souhlasem našich uživatelů a zároveň toto uznal jako splnění povinnosti registrace majitele zvířete. Nemuselo by jej to stát ani korunu,“ reagoval Petr Lédl, jednatel společnosti provozující registr zvířat Pet2me.eu. „Mám se teď postavit před všechny uživatele, kteří naši službu využívají, a říct jim, ať si to jdou zaplatit k veterináři?“ dodal.

Podle Lédla většina soukromých databází nezanikne, ale budou nabízet jiné služby, které přimějí lidi u nich zůstat. Jeho firma třeba připravuje funkci, která majitele upozorní na povinné přeočkování. O registru čipovaných psů se u nás debatuje dlouho. A už léta se mění návrhy, kdo evidenci povede a kolik bude stát. Zatímco soukromé registry uvádějí, že jejich investice byla v desítkách tisíc a tolik stojí i roční provoz, původní návrhy resortu zemědělství na centrální registr uváděly částky od 50 do 60 milionů.

Spravovat registr měla Státní veterinární správa. Po roce je ale vše jinak a najednou jsou odhadované částky v řádu stovek tisíc ročně s tím, že náklady půjdou z rozpočtu resortu zemědělství. Centrální registr bude neveřejný, nahlédnou do něj jen veterináři, policisté či zástupci obcí, kteří budou potřebovat identifikovat zatoulané či opuštěné psy. Za nesplnění povinnosti evidence ke Komoře veterinárních lékařů ČR bude hrozit pokuta až 50 tisíc korun.

Podívejte se, jak probíhá tetování a čipování psů: