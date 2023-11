Věčné chemikálie jsou v každé vodě. Ryby z českých řek bych nejedl, říká vědec

Naše příroda prošla viditelnou proměnou: stará ekologická zátěž většinou zmizela a v třídění odpadu patříme mezi evropské premianty. Mohlo by se zdát, že je vše v nejlepším pořádku. Opak je však pravdou. To, co nám dnes škodí nejvíce, zůstává oku skryto.

Perfluorované uhlovodíky, kterým se přezdívá „věčné chemikálie“ a jsou známé pod zkratkou PFAS, se v přírodě prakticky nerozkládají. Podle expertů mohou způsobovat rakovinu, onemocnění jater, poruchy imunitního systému nebo pokles plodnosti u mužů.

PFAS se přitom běžně používají k výrobě povrchů, které mají odolávat vlhkosti, mastnotě nebo zašpinění, jako jsou materiály Gore-Tex, teflon nebo kosmetické produkty. Když se skrze vodu nebo jídlo dostanou do krevního oběhu, zůstávají v organismu natrvalo.

Podle enviromentálního chemika Tomáše Cajthamla, který se zabývá ochranou přírody, jsou PFAS pro životní prostředí jednou z nejhorších skupin látek.

„Jsou to toxické látky, šíří se napříč planetou. Jsou po celém světě, v krvi každého člověka, v každé vodě, v každé půdě,“ zdůraznil. „V přírodě se vůbec nerozkládají, to je opravdu problém. Od padesátých let tím prakticky krmíme planetu,“ dodal.

Právě tyto nebezpečné látky zanáší přírodu, tedy také řeky a současně s nimi i ryby, které v nich žijí. Cajthamlův tým provedl studii, jejímž cílem bylo zmapování míry kontaminace vody a ryb v řekách Vltava a Labe v úseku mezi Lipnem Hřenskem.

„Látky jsou zjistitelné v mase, jelikož se vážou na proteiny, a proto jsme analyzovali maso z ryb. Ty jsou vhodnými ukazateli čistoty vody. A také je dobře sledovat obsah cizorodých a potenciálně nebezpečných látek v nich, protože je konzumujeme,“ vysvětlil Cajthaml.

Konzumaci ryb z českých řek bych se vyhnul

Vědci zjistili, že koncentrace škodlivých sloučenin jsou v českých řekách nadmíru vysoké. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) doporučuje pro jednoho člověka konzumaci maximálně 300 nanogramů těchto látek za týden – ale na některých místech jsou vody znečištěné natolik, že k dosažení doporučeného týdenního limitu stačí jediný gram rybího masa. Nejvíc kontaminované jsou ryby z okolí Ústí nad Labem.

Obrovská (alespoň v porovnání s doporučenými limity) koncentrace „věčných chemikálií“ v českých řekách je podle Cajthamla velký problém. „Pokud dosáhnete týdenního maxima snesitelného množství perfluorovaných uhlovodíků pouze konzumací malého množství rybího masa, znamená to, že byste pak sedm dní neměli do těla dostat žádné další takové látky. To je ovšem nemožné, jelikož jsou úplně ve všem,“ podotknul.

Tomáš Cajthaml proto doporučuje se konzumaci ryb z našich řek úplně vyhnout.