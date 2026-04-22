Jak budete reagoval na protesty a výzvy směrem k vládě? Zvažujete nějaké úpravy nebo třeba i stažení návrhu zákona o médiích veřejné služby, k čemuž vás vyzývala i opozice?
Stažení návrhu není na pořadu dne. Právní status ani nezávislost žádného z veřejnoprávních médií neohrožujeme. Je to zakotveno v návrhu zákona, který samozřejmě není dokonalý, prochází meziresortním připomínkovým řízením a bude postupováno podle připomínek, kterých určitě budou ne desítky, ale stovky. Na ty protesty, ať už jsou to studenti, stávkové pohotovostní výbory jak Českého rozhlasu, tak České televize, se dívám jako na právoplatný proces. Já tomu rozumím, ale místo emocionálních výkřiků bych potřeboval nějakou platformu a já čekám na jejich připomínky, kterými se budeme opravdu velice vážně zabývat.
Neplánujete nějakou společnou schůzku s odbory České televize?
Nevyhýbám se jim. Otázka je, koho budou delegovat na tu schůzku. Chci věcnou schůzku, nechci emocionální bouři. Jedna věc je snít nenaplněné sny někde u pultíčku ve sněmovně a druhá věc je skutečně síla ulice, která je reálná. Já to považuju za věc, kterou je třeba brát vážně.
Kdo je student a neřádí, není správný student
Jak vnímáte protest studentů?
Tak, že mají právo nejenom na to vyjádření, ale mají právo na vtip, mají právo to zesměšnit, mají právo se vyřádit. My všichni přece jsme byli studenti a kdo je student a neřádí, tak není správný student.
Pane ministře, není vám divné, že ta síla toho odporu proti tomu návrhu je poměrně silná? Tedy kromě těch, kterých se to přímo týká, to je logické, že mají výhrady, kritizuje to odborná veřejnost, umělci, studenti, opozice. Je prostě ten odpor proti tomu poměrně velký. Nezaráží vás to přece jen?
Víte co, národ je jako názorově rozdělený docela. Já mám od našich voličů zprávy konkrétní, aby se poplatky zrušily. Těší se na to a vyzývají nás k tomu. Společnost je rozdělená na lidi, kteří chtějí poplatky, a na lidi, kteří je chtějí zrušit.
Volební program zaniká s koaličním prohlášením
Zároveň ale ve volebním programu jste měli, že poplatky zůstanou.
Ano, to je pravda. Volební program v podstatě zaniká s koaličními prohlášeními. My jsme chtěli prosadit a prosadili jsme spoustu bodů z našeho programu, některé jako nejmenšímu partnerovi se nám prosadit nepodařilo, což je logické.
Zaznívá i to, že není řadě lidí jasné, proč takový zákon vznikal, respektive proč je záměr poplatky rušit. Zaznělo to i tady od opozičních poslanců, že neslyšeli jasný argument. Tak proč?
Důvodů je několik. První je ten, že zadavatel služby je stát, měl by to platit stát. Za druhé je důvod ten, že skupina 61 nebo 63 plus, senioři platí téměř padesát procent rozpočtu České televize, což nám nepřijde spravedlivé. A za třetí velká skupina lidí platí menším skupinám jejich sport nebo jejich další věci. A my chceme lidi finálně zbavit poplatkové mánie a chceme je od toho osvobodit. Máme to koneckonců v prohlášení vlády, které chceme dodržet, protože jsme spolehlivý koaliční partner.
Proč je změna veřejnoprávních poplatků, převedení pod státní rozpočet, když státní rozpočet je financován z daní od poplatků?
To se ptáte správně, ale ten balík, měšec, je jenom jeden, je jedno, jestli, jestli to vyplatíte na důchodech, na penzích, a oni to potom vrátí do systému zpátky, nebo jestli to rovnou vyplatíte ze státního rozpočtu. Ta komplikace odpadá.
Bude na to vůbec v rozpočtu dost peněz? Řešil jste už tuhle otázku, počítá s tím paní ministryně při přípravě státního rozpočtu?
Bude to řešeno zvláštní kapitolou rozpočtu a věřte, že na to peníze najdou
Věříte, že je stále možné stihnout termín, který jste představili, rok 2027?
O termínu 1. 1. 2027 jsem skálopevně přesvědčen.
My prostě na dovolenou nepojedeme
I pan Okamura zmiňoval často, jak dlouho legislativní proces trvá.
Bude to náročné, ale my prostě na dovolenou nepojedeme.
Co byste řekl, pane ministře, těm, kteří poukazují na to, že Česká televize má přijít zhruba o miliardu a Český rozhlas zhruba o 400 milionů korun?
To je v případě České televize odhad letošních příjmů. Já musím vycházet, my s kolegy vycházíme z daných faktů, a ten poslední fakt, ke kterému jsme se dostali, je výroční zpráva za rok 2024, Jestli veřejnoprávní televize vybere o miliardu víc, nebo 800 milionů, nebo kolik, to ještě teď nevíme, je to čistě jenom odhad.
Proč ministerstvo kultury, tedy vlastně stát, předkládá nedokonalý návrh, který se bude dodělávat?
Proč by byl nedokonalý? Možná není perfektní, ale všechno, co tam má být, tam je. Je tam nezávislost, je tam, že nebudeme slučovat, je tam jasná forma financování, je tam NKÚ, je tam všechno, co to má být. Vůbec nikdo nemění IČO, nikdo nemění rady, nikdo nemění ředitele. V tom zákoně všechno je, je v pořádku napsán a čekáme na mezirezortní poznámky.
Neměl by být ten návrh být perfektní, když to předkládá ministerstvo?
Perfektní zákony předkládá jenom Bůh.
Je svolaná schůzka stran s generálním ředitelem ČT, opozice pozvala všechny parlamentní strany a hnutí. Vy se zúčastníte?
Poradíme se o tom.