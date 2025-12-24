Vedle něžných Barborek, které v bílém hávu se zelenými věnci na hlavách nabádaly děti k modlení, se o adventu vesnicemi potulovaly i děsivé Perchty.
Bílý ubrus ze štědrovečerní tabule se používal zároveň jako plachta při prvním setí.
Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...
Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...
Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...
Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...
Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...
V Československu se o výrobu hraček snažila řada podniků. To ale neznamenalo, že všude vládl dostatek. Po čem prahly takzvané Husákovy děti?
Adventní, vánoční i novoroční období nebylo pro naše předky jen přípravou na narození Ježíše a oslavou příchodu křesťanského spasitele. Lidé si také chtěli zajistit dobrou úrodu, bohatství či zdraví...
S výrobou svíček začala neslyšící Eva Vontrobová před mnoha lety, kdy tvořila dárky pro rodinu. Tento koníček se nakonec proměnil v podnikání a dnes ve své rodinné dílně na jižní Moravě vyrábí...
Od naší spolupracovnice v Izraeli Židé se chystají na Vánoce. Ne, že by je slavili, ale už je pro ně tradice, že progresivisté využívají křesťanské svátky k popírání jejich historie a vztahu k Izraeli.
V Turecku se v úterý večer zřítilo letadlo, na jehož palubě byl náčelník štábu libyjské armády Muhammad Haddád a nejméně další čtyři lidé. Vyplývá to z prohlášení, které vydal turecký ministr vnitra...
Papež Lev XIV. cítí „hodně smutku“ kvůli tomu, že Rusko nesouhlasilo s vánočním příměřím ve válce na Ukrajině, kterou zahájilo před téměř čtyřmi lety.
Itálie v tichosti upravuje text své národní hymny. Slovo „Si“ (Ano), které vyzývá k boji, má z textu zmizet. Důvodem má být to, že se slovo v původním rukopise vlastně vůbec nenacházelo. O změně jako...
Vztahy Berlína a Paříže jsou rozpolcené. Zatímco Berlín sází na sílu, Paříž kličkuje v zákulisí. „Motor Evropy se zadrhává, Merz se přepočítal a utrpěl porážku,“ hodnotí summit pro iDNES Premium...
Nehoda tří aut zavřela v úterý podvečer na necelé dvě hodiny dálnici D4 na Písecku na 82. kilometru směrem na Prahu. Při havárii, která se stala po 17:30, se zranil jeden člověk. Provoz byl podle...
Ruská propagandistická stanice Russia Today (RT) zveřejnila další ze svých vánočních videí, ve kterém se vysmívá Evropě. Tentokrát jde o písničku, ve které se ironicky zpívá, že za násilné muslimské...
Oslnovice, okres Znojmo
2 000 000 Kč
Ne vždy se na Štědrý večer podával smažený kapr s bramborovým salátem. Tato tradice se v Česku rozšířila až v druhé polovině minulého století, dříve bývala sváteční hostina rozmanitější. Martin Franc...
Ukrajinská armáda dnes oznámila, že stáhla své vojáky z města Siversk v Doněcké oblasti. Podle ukrajinské armády měli Rusové ve městě převahu v počtu vojáků i techniky. Moskva oznámila již před...